Игроки Diablo 4 возмущены новой системой реликвариев в восьмом сезоне

Недавно вышел восьмой сезон Diablo 4, посвящённый возвращению Белиала, и, что неудивительно, отзывы о нём не очень положительные. Кажется, что активная часть сообщества Diablo 4 никогда не бывает довольна, но изменения в монетизации 8 сезона особенно раздражают игроков.

Система боевых пропусков в Diablo 4 была заменена реликвариями — новой системой, в которой игроки сами выбирают, к чему они стремятся. Если взять другую популярную игру Activision-Blizzard, то можно узнать новую систему Diablo 4, которая очень похожа на систему боевых пропусков в Call of Duty.

Критика этой новой системы заключается в том, что она не так эффективна с точки зрения затрат, как старая, и даёт меньше премиальной валюты (платины), чем раньше давали боевые пропуска. В интервью IGN ведущий разработчик игр в реальном времени Колин Файнер ответил на этот вопрос, сказав, что (меньшее количество) платины теперь доступно всем, так что это «чистая победа».

Я думаю, что это определённо справедливая реакция. Мы всегда прислушиваемся. Это то, что, по нашему мнению, работает намного лучше как часть системы, — это, опять же, возможность по-настоящему работать и выбирать то, что вы хотите получить от системы. Я также считаю, что платина, которую вы получаете от всей системы, теперь доступна всем. Так что вам даже не обязательно покупать боевой пропуск, чтобы вернуть некоторые из этих вещей. Так что в этом смысле это общая победа для всех. Хотя возможность выбирать, над чем вы работаете, в целом является хорошим подспорьем, более низкие общие награды будут раздражать тех, кто в любом случае собирается пройти весь боевой пропуск или реликварий. — говорит Файнер о негативной реакции на реликварии.

Помимо критики монетизации, игроки также выражали разочарование по поводу отсутствия контента в последующих сезонах.

Механика сезона - это просто событие legion, которое слегка отшлифовано и чертовски однообразно. По сути, вы переходите от одного мероприятия по расписанию к другому, и каждое из них длится около десяти минут с пятиминутным перерывом между ними. - пишет Nice-Brief9261 в посте, критикующем новый сезон.

Дело не только в том, что это плохой сезон, но и в том, что он просто скучный. Я остановился на 48-м уровне и пока возвращаюсь в «Последнюю эпоху». Я не знаю, можно ли спасти этот сезон, — соглашается SnooLentils6995.