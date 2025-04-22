Коллаборация Diablo IV и "Берсерка" состоится 6 мая

Blizzard представила дополненный трейлер кроссовера с Берсерком для Diablo IV, а также обозначила дату начала - 6 мая.
В рамках предстоящего обновления игроки смогут участвовать в специальном событии, зарабатывая эксклюзивную игровую валюту. Её можно будет обменять на тематические предметы, а собрав полный набор наград — получить один из редких скинов для классов Варвар, Некромант или Разбойник.
Разрывайте демонов на части за Гатса, Гриффита и Рыцаря-черепа из Берсерка! Наборы доспехов, надоедливый компаньон и многое другое уже скоро."
https://news.blizzard.com/ru-ru/article/24189531/stante-chernym-mechnikom-v-hode-sovmestnoj-aktsii-diablo-iv-i-berserk
Броня выглядит как то убого по ощущениям, но посмотрим.
Прогрев
Но опять же, это просто декор. Могли бы новый амулет добавить Бехелит, раз у них коллаб с Берсерком
Будет ивент будем собирать бухелиты и менять их на что то
Ясно.