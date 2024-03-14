NVIDIA сообщила, что обновление с трассировкой лучей для Diablo 4 выйдет 26 марта. Это обновление добавит в игру отражения и тени с трассировкой лучей.
Еще в январе NVIDIA поделилась видео, демонстрирующим эффекты трассировки лучей. Хорошая новость заключается в том, что Diablo 4 уже поддерживает генерацию кадров DLSS 3. Таким образом, владельцы графических процессоров RTX могут включить DLSS 2 и DLSS 3 (для тех, у кого есть графический процессор серии RTX40) для повышения производительности.
Diablo 4 чрезвычайно хорошо показала себя на ПК, когда вышла в июне 2023 года. Даже NVIDIA GTX980Ti могла постоянно обеспечивать скорость более 60 кадров в секунду при разрешении 1080p/Ultra. При настройках 4K/Ultra RTX4090 всегда может поддерживать скорость более 144 кадров в секунду. Таким образом, даже если новые эффекты трассировки лучей снизят производительность игры вдвое, вы все равно сможете добиться частоты кадров более 60 кадров в секунду на высокопроизводительных графических процессорах.
Вообще непонятно зачем таким играм лучи. Наоборот все эффекты отключаешь по максимуму в замесах
Когда игра только вышла, была надежда, что подберут неплохую команду опытных и увлечённых разработчиков, которые в состоянии собирать статистику, отзывы, пожелания игроков и делать корректные выводы. Но с каждым последующим сезоном, позитивных ожиданий всё меньше и меньше. Да, я знаю, что над сезонами работают две команды и делают их (сезоны) последовательно, т.е. 1я команда нечетные сезоны (1-3-5-...), а вторая команда чётные (2-4-6...), но решения об утверждении принимает руководство, которое, по логике, должно быть вменяемым и знать направление куда следует развиваться...
Сейчас, после 3х сезонов и данных об увольнениях в D4 команде, ощущение, что проект будет еле живой уже через пол года-год, когда из-за низких фин.показателей оставят небольшую группку поддерживать кое-как проект.
Не было там никаких надежд, хомяки сами себе что-то выдумали и побежали покупать кал за 70 баксов
Да норм все. Я лично ничего особенного не ожидал от игры и поэтому вообще не парюсь ) сезон прошел и забыл до следующего