Создатель NieR: Automata признался в любви еще одной игре

Крайне нестандартный японский геймдизайнер Ёко Таро, подаривший геймерам Drakengard и великолепную серию NieR, в последнее время всё чаще находит время для игр в новинки. Всего пару месяцев назад он расхваливал корейский экшен Stellar Blade, который, по его мнению, в некоторых аспектах даже лучше его собственной NieR: Automata. Сегодня разработчик добрался до еще одной игры, от которой он также остался в полном восторге и теперь не может оторваться. Ёко Таро неожиданно подсел на Diablo 4.
Как отмечает геймдизайнер, он смог найти время на Diablo 4 только сейчас, спустя более года с момента оригинального релиза. Несмотря на то, что он упустил масштабный старт этого мрачного ролевого экшена, его впечатления от игры только выиграли от этого. В комментариях пользователи отметили, что Ёко Таро очень повезло пропустить этап с большими очередями на вход в игру и постоянными вылетами. Кроме того, сейчас многие механики оригинальной игры стали заметно лучше после нескольких балансных патчей и улучшений, считают геймеры.
Ёко Таро не стал спорить с сообществом в этом плане, отметив лишь, что Diablo 4 — "потрясающая игра". Он продолжает играть в неё при каждой удобной возможности, и лично для него проект стал "лучшим воплощением всей серии".
Которая по сути бездумная копирка его же игры, сюжет и вовсе полностью слизан. Да и попа 2b вне конкуренции
о ужас. вы представляете есть разработчики которые ненавидят свои игры