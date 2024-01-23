В Diablo 4 стартовал сезон конструктов

Ожидание подошло к концу — третий сезон Diablo 4 официально начался. Игроки могут исследовать Зал ворот, найти своего компаньона-сенешаля и сразиться с Малфасом, одновременно изучая секреты, которые долго хранил Золтун Кулле.
Создав сезонного персонажа, вы сможете без дополнительных затрат открыть секреты, связанные с новой угрозой, появившейся в Кеджистане, а именно Ткацким станком — древней технологией, разработанной Золтуном Куллом и Аюжан из Калдеума. Также можно приобрести одну из двух версий премиум-боевого пропуска, который откроет дополнительные награды.
Новый сезон добавляет в Diablo 4, среди прочего:
- Новую сюжетную линию, связанную с деятельностью демона Малфаса в Кеджистане;
- Сенешаля, т.е. Конструкта, который поможет нашему персонажу в бою;
- Новые задания, подземелья, боссы и предметы, доступные в Боевом пропуске;
- Пазлы, то есть еженедельные рейтинговые испытания.
Diablo 4 доступна на консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.