В прошлом году игроки Diablo 4 уничтожили один триллион монстров

Игра Diablo 4 от Blizzard Entertainment пережила несколько взлетов и падений с момента запуска в июне 2023 года. Вскоре после запуска она стала самой продаваемой игрой разработчиков за все время, но с первым предсезонным патчем возникли проблемы. С выходом Season of Blood дела пошли на поправку, но, несмотря на это, игроки ARPG были заняты в этом году.
В новом твите разработчик сообщил, что в прошлом году в игре было убито более триллиона монстров. Самыми популярными классами оказались Колдун и Некромант, а от рук Мясника погибло 37 миллионов игроков. В режиме "Хардкора" погибли 2,4 миллиона игроков.
Diablo 4 еще не все потеряно: начало третьего сезона запланировано на конец этого месяца. Первое платное расширение, "Сосуд ненависти", также выйдет в конце этого года, а первые подробности появятся летом 2024 года.
Еще бы стату сколько близзы заработали на продажах игры и сколько на мтх...
Это интересно ? Ну кроме как близзам и акционерам наверное нет.