Blizzard представила новый класс Diablo впервые за почти 10 лет ©

Blizzard подтвердила недавние утечки и анонсировала совершенно новый класс во вселенной Diablo. Рыцарь крови получил кровавый трейлер, в котором мы видим персонажа в человеческой форме, но в какой-то момент нам показывают трансформацию.



Рыцарь крови дебютирует в Diablo Immortal, но во время презентации представители Blizzard очень осторожно подчеркнули, что это "новый класс" для вселенной Diablo. Вполне возможно, что он появится и в других проектах, связанных с франшизой.



Рыцарь крови - это сверхъестественный, гибридный класс, который был создан укусом вампира - герои использовали древний ритуал и, хотя не поглощены злом, все же могут использовать силу в своих интересах. Рыцарь крови не стареет, но чувствует запах крови за много миль вокруг, обладает сверхъестественными способностями и может превращаться в сильного персонажа. Он появится в Diablo Immortal 13 июля.