В GOG бесплатно раздают культовую стратегию про гномов

В цифровом магазине GOG стартовала бесплатная раздача стратегии Diggles: The Myth of Fenris, которая среди российских геймеров известна под названием «Гномы». Забрать игру можно по ссылке. Раздача завершится 17 ноября.

По сюжету Один требует найти своего домашнего любимца — волка Фенрира. Этим и предстоит заняться гномам. Diggles: The Myth of Fenris предлагает микс стратегии и забавного приключения по мотивам скандинавской мифологии.

В игре свыше 40 дополнительных задач и миссий, помимо основного сюжета, путешествие от каменного века до эры высоких технологий: пять исторических эпох, каждая со своими научными открытиями и постройками. Также в «Гномах» четыре клана с абсолютно разными повадками, умениями и укладом жизни.



Игроки в Diggles: The Myth of Fenris вольны свободно выбирать между стратегией и тактикой. В распоряжении все ресурсы земных недр, десять типов оружия и четыре техники рукопашного боя.



Diggles: The Myth of Fenris поддерживается на Windows 7, 8, 10 и 11, а также имеет полную русскую локализацию — субтитры и озвучку.