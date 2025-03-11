По данным Gematsu, Capcom зарегистрировала торговую марку Dino Crisis в Японии. Регистрация была произведена 4 марта и стала публичной только сегодня, 11 марта.

Возможно, Capcom планирует новую игру в этой серии, но это может быть просто стандартная регистрация, позволяющая сохранить контроль над интеллектуальной собственностью.

Нам просто нужно подождать и посмотреть, предпримет ли компания какие-либо действия по этому поводу.

В конце прошлого года Capcom сообщила, что планирует возвращать забытые франшизы.