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Dino Crisis 2000 г.
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.4 310 оценок

Capcom зарегистрировала торговую марку Dino Crisis в Японии

monk70
Новости

По данным Gematsu, Capcom зарегистрировала торговую марку Dino Crisis в Японии. Регистрация была произведена 4 марта и стала публичной только сегодня, 11 марта.

Возможно, Capcom планирует новую игру в этой серии, но это может быть просто стандартная регистрация, позволяющая сохранить контроль над интеллектуальной собственностью.

Нам просто нужно подождать и посмотреть, предпримет ли компания какие-либо действия по этому поводу.

В конце прошлого года Capcom сообщила, что планирует возвращать забытые франшизы.

Новая Dino Crisis на подходе? Capcom собирается возвращать забытые франшизы
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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
SGate

Полезный бес обосрется от счастья.

1
Рикочико

Зарегистрировали, не значит что использовали.

1
hpi

В смысле зарегистрировала? А до этого она на ком была?

0
Johnick MK

Под ними

0
hpi Johnick MK

Ну так смысл регистрации? Может продлили или возобновили.

-1
dreamevil2067

Это отличная новость 👍

0