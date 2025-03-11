По данным Gematsu, Capcom зарегистрировала торговую марку Dino Crisis в Японии. Регистрация была произведена 4 марта и стала публичной только сегодня, 11 марта.
Возможно, Capcom планирует новую игру в этой серии, но это может быть просто стандартная регистрация, позволяющая сохранить контроль над интеллектуальной собственностью.
Нам просто нужно подождать и посмотреть, предпримет ли компания какие-либо действия по этому поводу.
В конце прошлого года Capcom сообщила, что планирует возвращать забытые франшизы.
Полезный бес обосрется от счастья.
Зарегистрировали, не значит что использовали.
В смысле зарегистрировала? А до этого она на ком была?
Под ними
Ну так смысл регистрации? Может продлили или возобновили.
Это отличная новость 👍