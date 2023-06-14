Dino Crisis 2000 г.
8.5 145 оценок

Том Хендерсон намекает, что в Capcom уже работают над Dino Crisis

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Gruz_
Новости

Ни для кого не секрет, что Capcom успешно развивается, а их игры пользуются большим успехом у игроков, в особенности ремейки франшизы Resident Evil. В этом году Capcom уже выпустила два крупных проекта, это Resident Evil 4 Remake и Street Fighter 6, однако, похоже, что у японской компании в разработке еще немало не анонсированных игр. К сожалению, этого так и не произошло.

Это обстоятельство стало для многих игроманов большим разочарованием, но инсайдер Том Хендерсон призвал всех дождаться "следующего раза". Похоже, что известный инсайдер и журналист намекает на какую-то из грядущих презентаций, на которой Capcom сделан какой-то анонс.

Если Том Хендерсон сделал такой комментарий, то вполне вероятно, что он уже в курсе планов Capcom, так что есть шансы, что компания планирует вернуться к Dino Crisis, остается только узнать, что это будет - ремейк или что-то новое.

Стоит отметить, что общественность начала активно обсуждать Dino Crisis в последние месяцы после того, как Capcom анонсировала Exoprimal, игру, в которой вам предстоит сражаться с динозаврами, не говоря уже о том, что один из персонажей игры очень напоминает Регину.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
dreamevil2067

это было бы хорошо

2
KnDiman

Давно пора Capcom - король ремейков, я когда презентацию смотрел увидел динозавров и девушку подумал Регина из ремейка, но облом оказался Exoprimal.

1
Shеpard

Всё равно пока не увижу анонс, не поверю. Но надежды не теряю.

1