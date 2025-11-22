ЧАТ ИГРЫ
Тизер документалки о создании Disco Elysium раскрывает уникальные истории разработки

butcher69

Студия NoClip представила первый тизер своего нового документального фильма, посвящённого созданию легендарной ролевой игры Disco Elysium. Проект обещает стать одним из самых глубоких и подробных взглядов на разработку культовой RPG: зрителей ждут эксклюзивные интервью, редкие материалы и ранее неизвестные детали, которые проливают свет на творческий путь ZA/UM.

Документальный сериал будет состоять из пяти эпизодов. Первая серия уже доступна спонсорам на Patreon с 15 ноября, а на YouTube она появится на следующей неделе — полностью бесплатно для всех зрителей.

Интерес к франшизе остаётся высоким. Минувшим летом Disco Elysium добралась до Android, получив ряд серьёзных изменений: вертикальную ориентацию, переработанное управление и адаптацию интерфейса под мобильные устройства, что сделало игру удобнее для новых игроков.

Тем временем авторы оригинала из студии ZA/UM работают над своим следующим проектом — шпионской ролевой игрой Zero Parades. Пока что игра объявлена только для PC и остаётся без точной даты выхода, но фанаты уже с интересом следят за развитием проекта.

Документалка NoClip обещает стать важным событием для всех поклонников Disco Elysium и ценителей сложных, нестандартных RPG.

