Тизер документалки о создании Disco Elysium раскрывает уникальные истории разработки

Студия NoClip представила первый тизер своего нового документального фильма, посвящённого созданию легендарной ролевой игры Disco Elysium. Проект обещает стать одним из самых глубоких и подробных взглядов на разработку культовой RPG: зрителей ждут эксклюзивные интервью, редкие материалы и ранее неизвестные детали, которые проливают свет на творческий путь ZA/UM.

Документальный сериал будет состоять из пяти эпизодов. Первая серия уже доступна спонсорам на Patreon с 15 ноября, а на YouTube она появится на следующей неделе — полностью бесплатно для всех зрителей.

Интерес к франшизе остаётся высоким. Минувшим летом Disco Elysium добралась до Android, получив ряд серьёзных изменений: вертикальную ориентацию, переработанное управление и адаптацию интерфейса под мобильные устройства, что сделало игру удобнее для новых игроков.

Тем временем авторы оригинала из студии ZA/UM работают над своим следующим проектом — шпионской ролевой игрой Zero Parades. Пока что игра объявлена только для PC и остаётся без точной даты выхода, но фанаты уже с интересом следят за развитием проекта.

Документалка NoClip обещает стать важным событием для всех поклонников Disco Elysium и ценителей сложных, нестандартных RPG.