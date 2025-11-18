ЧАТ ИГРЫ
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.4 412 оценок

Студия "Союз за Кадром" проводит открытый реккаст на роль Роберта в Dispatch

Vladislav Savin Vladislav Savin

Студия «Союз за Кадром» услышала обратную связь зрителей и приняла решение провести реккаст на роль Роберта в русской озвучке Dispatch.

Мы серьёзно проработали этого персонажа, протестировали несколько стилевых подходов и записали новые пробные варианты, чтобы выбрать голос, который лучше всего передаст характер Роберта.

Четыре актёра — четыре интерпретации персонажа

Мы пригласили четырёх сильных актёров, и каждый предложил собственный тембр, подачу и эмоциональную глубину персонажа:

  • Андрей Маслов
  • Александр Уральский
  • Антон Мангиров
  • Владислав Савин

Оригинальное озвучивание Роберта

В английской версии Роберта озвучивает Аарон Пол — знаменитый актёр из сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и обладатель премии «Эмми».

Стиль Аарона Пола в роли Роберта:

  • низкий, надломленный тембр,
  • эмоциональная хрипотца,
  • сдержанная, но мощная драматическая подача,

Поэтому русская версия должна звучать серьёзно, кинематографично и глубоко, без “анимешности”, “театральности” или карикатурности.

Как проголосовать

Вы можете оставить свой выбор в двух форматах: написать имя актёра в комментарии под видео или проголосовать в опросе в Telegram

Голосование полностью открытое, и именно выбранный вариант станет официальным голосом Роберта в русской озвучке Dispatch.

Комментарии:  7
Беккер5443

У Александр Уральский более чётки и тихий как по мне.

4
Пользователь ВКонтакте

// Burned Out

3
Kazerad

Несколько раз прослушал, и как будто бы именно у Антона Мангирова, лучше всего вышло передать микро эмоции и тональности. А вообще у всех есть места не в тему, где то переигрывают сильно, хотя в оригинале всё сказано усталым монотонным голосом и это не просто так.

2
inkomniak

Александр Уральский самый четко подходит!!!

1
opexdisturbed

Владислав и Антон вроде норм. Но у Владислава много отсебятины. Хотя хз, может там как раз такая озвучка и именно субтитры это отсебятина. Антона голос не соответствует голосу Аарона, но хорошо подходит к лицу персонажа. У Андрея нарочито занижен голос, это слышно. У Александра он не подходит к лицу персонажа, но ближе всех к голосу Аарона (не хватает хрипоты). Вместо описания голоса Аарона, просто вставили бы отрезок с его озвучкой для большей наглядности и для упрощения сравнения голосов. Заодно бы и глянул, насколько сабы соответствуют оригиналу.

Vladislav Savin

Владислав как раз писал под субтитры, по которым будет выходить озвучка.

PLushechka

Разрываюсь между
Антон Мангиров
и
Владислав Савин
Если они оба выйдут в некий финальный тур каста,, и плюс еще бы услышать какие-то варианты их озвучки. Может тогда стало бы яснее кого выбрать.