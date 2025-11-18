Студия "Союз за Кадром" проводит открытый реккаст на роль Роберта в Dispatch

Студия «Союз за Кадром» услышала обратную связь зрителей и приняла решение провести реккаст на роль Роберта в русской озвучке Dispatch.

Мы серьёзно проработали этого персонажа, протестировали несколько стилевых подходов и записали новые пробные варианты, чтобы выбрать голос, который лучше всего передаст характер Роберта.

Четыре актёра — четыре интерпретации персонажа

Мы пригласили четырёх сильных актёров, и каждый предложил собственный тембр, подачу и эмоциональную глубину персонажа:

Андрей Маслов

Александр Уральский

Антон Мангиров

Владислав Савин

Оригинальное озвучивание Роберта

В английской версии Роберта озвучивает Аарон Пол — знаменитый актёр из сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и обладатель премии «Эмми».

Стиль Аарона Пола в роли Роберта:

низкий, надломленный тембр,

эмоциональная хрипотца,

сдержанная, но мощная драматическая подача,

Поэтому русская версия должна звучать серьёзно, кинематографично и глубоко, без “анимешности”, “театральности” или карикатурности.

Как проголосовать

Вы можете оставить свой выбор в двух форматах: написать имя актёра в комментарии под видео или проголосовать в опросе в Telegram

Голосование полностью открытое, и именно выбранный вариант станет официальным голосом Роберта в русской озвучке Dispatch.