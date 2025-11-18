Студия "Союз за Кадром" проводит открытый реккаст на роль Роберта в Dispatch

Студия «Союз за Кадром» услышала обратную связь зрителей и приняла решение провести реккаст на роль Роберта в русской озвучке Dispatch.
Мы серьёзно проработали этого персонажа, протестировали несколько стилевых подходов и записали новые пробные варианты, чтобы выбрать голос, который лучше всего передаст характер Роберта.
Четыре актёра — четыре интерпретации персонажа
Мы пригласили четырёх сильных актёров, и каждый предложил собственный тембр, подачу и эмоциональную глубину персонажа:
- Андрей Маслов
- Александр Уральский
- Антон Мангиров
- Владислав Савин
Оригинальное озвучивание Роберта
В английской версии Роберта озвучивает Аарон Пол — знаменитый актёр из сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad) и обладатель премии «Эмми».
Стиль Аарона Пола в роли Роберта:
- низкий, надломленный тембр,
- эмоциональная хрипотца,
- сдержанная, но мощная драматическая подача,
Поэтому русская версия должна звучать серьёзно, кинематографично и глубоко, без “анимешности”, “театральности” или карикатурности.
Как проголосовать
Вы можете оставить свой выбор в двух форматах: написать имя актёра в комментарии под видео или проголосовать в опросе в Telegram
Голосование полностью открытое, и именно выбранный вариант станет официальным голосом Роберта в русской озвучке Dispatch.
У Александр Уральский более чётки и тихий как по мне.
// Burned Out
Несколько раз прослушал, и как будто бы именно у Антона Мангирова, лучше всего вышло передать микро эмоции и тональности. А вообще у всех есть места не в тему, где то переигрывают сильно, хотя в оригинале всё сказано усталым монотонным голосом и это не просто так.
Александр Уральский самый четко подходит!!!
Владислав и Антон вроде норм. Но у Владислава много отсебятины. Хотя хз, может там как раз такая озвучка и именно субтитры это отсебятина. Антона голос не соответствует голосу Аарона, но хорошо подходит к лицу персонажа. У Андрея нарочито занижен голос, это слышно. У Александра он не подходит к лицу персонажа, но ближе всех к голосу Аарона (не хватает хрипоты). Вместо описания голоса Аарона, просто вставили бы отрезок с его озвучкой для большей наглядности и для упрощения сравнения голосов. Заодно бы и глянул, насколько сабы соответствуют оригиналу.
Владислав как раз писал под субтитры, по которым будет выходить озвучка.
Разрываюсь между
Антон Мангиров
и
Владислав Савин
Если они оба выйдут в некий финальный тур каста,, и плюс еще бы услышать какие-то варианты их озвучки. Может тогда стало бы яснее кого выбрать.