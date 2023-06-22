Закрытое тестирование The Division Heartland стартует совсем скоро ©

Компания Ubisoft выпустила небольшой трейлер, где назвала точную дату старта закрытого бета-тестирования бесплатного шутера The Division Heartland. 27 июня владельцы платформы ПК из США, Канады и Мексики смогут "пощупать" геймплей нового детища Ubisoft. Если же вы тоже хотите попытать удачу и попасть на тест, то отправляйтесь на официальный сайт проекта со включенным VPN и подавайте заявку.

Во время закрытого бета-тестирования пользователям дадут возможность опробовать часть геймплея, где они смогут изучить некоторые локации, пройти PvE-миссии и даже сразиться с другими игроками в представленных PvP-активностях.

Напомним, что The Division Heartland разрабатывается для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Несмотря на активное участие игры в тестах, точная дата релиза все еще не была названа.