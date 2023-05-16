Директор файтинга DNF Duel рассказывает о новых персонажах и обновлениях ©

Сегодня компания Nexon выпустила новое видео с участием директора DNF Duel Рёсуке Кодани, посвященное будущему файтинга от Arc System Works.



Кодани рассказывает о новых персонажах, которые появятся в сезонном пропуске, и о том, как они были выбраны, упоминая, что разработчик выбрал самых популярных и недавно вышедших персонажей Dungeon Fighter Online. Spectre, который возглавит игру этим летом, является одним из новых, также появятся и другие популярные персонажи.

У каждого из новых персонажей будет свой уникальный стиль боя, поэтому они не будут пересекаться с уже существующими бойцами.

Второй персонаж появится осенью, новый персонаж и новый этап - зимой, а два новых персонажа выйдут в 2024 году. Судя по всему, их голоса уже записаны. Кроме того, Кодани также рассказал о предстоящих обновлениях.