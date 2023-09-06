Трейлер файтинга DNF Duel посвятили способностям нового бойца ©

Недавно компания Nexon объявила, что персонажем DLC для DNF Duel станет Brawler. По описанию, он готов пойти на все ради победы и появится в игре осенью этого года. В новом видеоролике директор игры Кодани Рёсуке (Kodani Ryosuke) рассказывает об эстетике и способностям Brawler, демонстрируя его приемы.

Команда разработчиков выбрала Brawler из-за его "свирепости" и динамичности боевых приемов. Его подход "во что бы то ни стало" хорошо ложится на бойца, позволяя создавать крутые комбо и миксапы.

Дата выхода Brawler пока не объявлена, но он включен в Season Pass.