Dome Keeper получит мультиплеер: теперь копать и защищаться можно вместе

Одна из самых уютных и в то же время напряжённых рогаликов последних лет — Dome Keeper — готовится к крупному обновлению. Разработчики из bippinbits на Future Games Show представили Dome Keeper Multiplayer, и это именно то, чего так ждали фанаты.

Обновление добавит два новых режима. В первом — соревновательном — игроки будут сражаться друг против друга, стараясь продержаться дольше соперника. Во втором — кооперативном — до четырёх человек смогут объединиться, чтобы вместе отбивать атаки монстров и укреплять свой купол.

Для тех, кто пропустил релиз игры в 2022 году, самое время наверстать упущенное. Dome Keeper — это смесь рогалика и tower defence. Вы живёте под защитой купола на враждебной планете, копаете глубоко под поверхность в поисках ресурсов и используете их для апгрейда базы. Чем дольше держитесь, тем яростнее становятся волны врагов, и каждое возвращение наверх превращается в битву за выживание.

К слову, у проекта стабильные 92% положительных отзывов в Steam, и это уже три года подряд. Точная дата выхода мультиплеерного обновления пока неизвестна, но разработчики обещают: копать и защищаться с друзьями можно будет до конца этого года.