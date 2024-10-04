Свыше миллиона игроков погрузились в мир Dome Keeper

У разработчиков Dome Keeper есть повод для празднования. Их «рогалик» преодолел отметку в миллион игроков. Геймеры провели в игре более 12 миллионов часов, причём почти 30 тысяч из них зависали там больше 50 часов каждый. А самые упорные — целых 81 867 человек — умудрились выкопать всю карту.

Но разработчики не собираются почивать на лаврах. У них в планах крупное обновление, о котором поклонники игры мечтали два года — мультиплеер. Последнее крупное обновление "A Keeper's Duty" как бы подводит черту под одиночным режимом, и теперь команда готова завершить разработку Dome Keeper с «настоящим фейерверком».

И как же будет выглядеть этот самый мультиплеер? Тут два направления: локальный на разделённом экране и онлайн на разных устройствах. С локальным всё относительно просто. Конечно, придётся немного порабоать, но дело того стоит. Кстати, разработчики уже сделали играбельную версию локального кооператива в прошлом году. Осталось только отшлифовать.

А вот с онлайном ситуация посложнее. Дело в том, что изначально игру не планировали делать мультиплеерной. Это значит, что придётся перекроить всю техническую начинку. Обычно такие решения принимают на старте проекта, потому что потом внедрить мультиплеер становится всё труднее. Но ребята решили рискнуть и посмотреть, что из этого выйдет.