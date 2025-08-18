ЧАТ ИГРЫ
Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 845 оценок

Doom: The Dark Ages получила небольшой патч с исправлениями

monk70 monk70

Разработчик id Software выпустил новое небольшое обновление для DOOM: The Dark Ages под номером 1.008. Небольшое обновление уже доступно для загрузки на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Патч весит 299 МБ на PS5 и 616 МБ на Xbox Series X|S

Согласно заметкам, патч исправляет проблему перезарядки «Щитового блока» и устраняет уязвимость. Кроме того, обновление улучшает стабильность и производительность.

Исправления

  • Исправлена ошибка, из-за которой «Щитовой блок» не прерывал анимацию перезарядки супердробовика в нужном кадре.
  • Устранена уязвимость.

Улучшения

  • Добавлены исправления, повышающие стабильность, для уменьшения количества сбоев и ошибок.
  • Улучшена производительность игрового процесса для более плавного игрового процесса.
  • Внесены незначительные изменения для общего улучшения.
Комментарии: 3
Древний Гигачад

Игра и так оптимизирована выше всех похвал, удивлен, что там есть что-то, что нужно патчить.

1
создатель русского репа

50 фпс в нативе 1080 на 4060 и забитые 8 гигов врама на минимальных текстурах - это оптимизация выше всех похвал? ты додик?

Pahant0Ss создатель русского репа

Ну так сам же понимаешь, что 4060 - шляпа 8гиговая. На этой карте впервые увидели кринж в виде того, что фпс в хорайзон запретный запад ПАДАЕТ от включения генерации, а не увеличивается. Так что этот огрызок только на помойку либо в новые игры типа дума с ним не лезть.