Doom: The Dark Ages получила небольшой патч с исправлениями

Разработчик id Software выпустил новое небольшое обновление для DOOM: The Dark Ages под номером 1.008. Небольшое обновление уже доступно для загрузки на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Патч весит 299 МБ на PS5 и 616 МБ на Xbox Series X|S

Согласно заметкам, патч исправляет проблему перезарядки «Щитового блока» и устраняет уязвимость. Кроме того, обновление улучшает стабильность и производительность.

Исправления

Исправлена ошибка, из-за которой «Щитовой блок» не прерывал анимацию перезарядки супердробовика в нужном кадре.

Устранена уязвимость.

Улучшения