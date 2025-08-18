Doom: The Dark Ages получила небольшой патч с исправлениями

Разработчик id Software выпустил новое небольшое обновление для DOOM: The Dark Ages под номером 1.008. Небольшое обновление уже доступно для загрузки на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Патч весит 299 МБ на PS5 и 616 МБ на Xbox Series X|S
Согласно заметкам, патч исправляет проблему перезарядки «Щитового блока» и устраняет уязвимость. Кроме того, обновление улучшает стабильность и производительность.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой «Щитовой блок» не прерывал анимацию перезарядки супердробовика в нужном кадре.
- Устранена уязвимость.
Улучшения
- Добавлены исправления, повышающие стабильность, для уменьшения количества сбоев и ошибок.
- Улучшена производительность игрового процесса для более плавного игрового процесса.
- Внесены незначительные изменения для общего улучшения.
Игра и так оптимизирована выше всех похвал, удивлен, что там есть что-то, что нужно патчить.
50 фпс в нативе 1080 на 4060 и забитые 8 гигов врама на минимальных текстурах - это оптимизация выше всех похвал? ты додик?
Ну так сам же понимаешь, что 4060 - шляпа 8гиговая. На этой карте впервые увидели кринж в виде того, что фпс в хорайзон запретный запад ПАДАЕТ от включения генерации, а не увеличивается. Так что этот огрызок только на помойку либо в новые игры типа дума с ним не лезть.