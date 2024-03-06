Весенние обновления для Dota 2

В начале марта разработчики Dota 2 обрадовали пользователей платной функции Dota Plus новым сезонным обновлением, в котором представлена временная сокровищница. Информацию об этом Valve опубликовала в своем блоге на платформе Steam.

В честь начала весны в сокровищницу добавили комплекты для восьми героев. Ими стали:

Nyx Assassin; Underlord; Earth Spirit; Doom; Chaos Knight; Spectre; Dark Willow; Disruptor.

Во вкладке «Наследие» подписчики Dota Plus могут приобрести за 15 тыс. осколков скины из другой сезонной сокровищницы от лета 2022 года.

Также доступны «Лаборатория Dota 2», новые функции, временные экспериментальные настройки игры, несколько новых наград для гильдий и сезонные задания на весну 2024 года.