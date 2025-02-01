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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.6 2 593 оценки

Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWare

butcher69
Новости

Глава издательства Larian Studios Майкл Даус жестко высказался о EA после массовых увольнений в BioWare, заявив, что подобные решения уничтожают «институциональные знания» студии. Он подчеркнул, что увольнение ключевых разработчиков между проектами наносит серьезный урон индустрии.

Ведущий сценарист и другие ключевые разработчики Dragon Age: The Veilguard покинули EA и Bioware

Даус считает, что такая стратегия крупных корпораций ориентирована не на качество игр, а на сокращение расходов. Он сравнил ситуацию с пиратским кораблем, на котором капитана выбросили бы за борт за провал.

После неудач Dragon Age: The Veilguard BioWare лишилась многих талантливых сотрудников, включая сценаристов, создававших культовых персонажей серии. Например, Трик Уикес написал Мордина в Mass Effect 2 и 3, а также Железного Быка и Соласа в Inquisition В отличие от EA, Larian сохраняет независимость и свободу, что позволило ей выпустить Baldur’s Gate 3 без давления акционеров.

-10
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
kalavashok tribagov

эх биовар биовар, бедная моя любимая студичка, единственная студия, которая помимо игр про средневековье, сделала две игры про космос и два раза попала в абсолютное яблочко. Масс эффект+котор=имба, спасибо за хорошее детство!

9
MrDork

Давайте, продолжайте клепать повестку и удивляться провалам игр, может в конце концов вас китайцы выкупят. Сейчас только на них надежда, и возможно на Трампа.

8
Ивасик

Потерявши голову по волосам не плачут.

6
goodneighbor

Эту полностью сгнившую студию нужно было закрывать 10 лет назад, ЕА наоборот проявили невиданную для них терпимость к провалам Биовар.

Если Лариан начнут выдавать гуано уровня Андромеды, Антема или Вилгарда, то там тоже начнутся увольнения.

4
erkins007

Он частично конечно прав, вина в первую очередь на руководстве, которое транса поставило геймдиректором. Но там и сценаристы и прочие тоже это все поддерживали, так что теперь пойдут дружно на мороз.

4
Пользователь ВКонтакте

Ну пусть к себе карин буше возьмёт. И посмотрит, что будет // Александр Ковалёв

2
6363

Если они бездари и их набрали по квотам, туда им и дорога.

2
Пользователь ВКонтакте

Bioware уже ничего не нанесет урон. // Poma3oH Sitnik

0
Шмоня Натанзон

Пусть Свинка у себя прогрессивных содомитов приютит.

0
Аристов--Черный
Он сравнил ситуацию с пиратским кораблем, на котором капитана выбросили бы за борт за провал.

У пиратов было "право большинства" и ходящие под смертью головорезы не стеснялись им пользоваться. В "цивилизованное" время у не-рабов нет таких возможностей - им плевать на компании, а компаниям плевать на них, но всё принадлежит главному и он скорее спалит корабль, чем позволит матросам собираться больше 2-х человек.

0
Grimnebulin
Например, Трик Уикес написал Мордина в Mass Effect 2

Когда у руля компании стояли толковые люди, тогда и получалось прописывать толковых персонажей, как только эти люди из компании свалили этот так называемый специалист начал творить дичь как и все остальные кто остался. Так что уволили и правильно сделали, туда им и дорога. Мне вот только интересно, в ЕА ведь были те кто курировал проект, согласовывал там всякие нюансы, давал добро на реализацию идей, вот их уволили или нет ?

0