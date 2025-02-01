Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWare

Глава издательства Larian Studios Майкл Даус жестко высказался о EA после массовых увольнений в BioWare, заявив, что подобные решения уничтожают «институциональные знания» студии. Он подчеркнул, что увольнение ключевых разработчиков между проектами наносит серьезный урон индустрии.
Даус считает, что такая стратегия крупных корпораций ориентирована не на качество игр, а на сокращение расходов. Он сравнил ситуацию с пиратским кораблем, на котором капитана выбросили бы за борт за провал.
После неудач Dragon Age: The Veilguard BioWare лишилась многих талантливых сотрудников, включая сценаристов, создававших культовых персонажей серии. Например, Трик Уикес написал Мордина в Mass Effect 2 и 3, а также Железного Быка и Соласа в Inquisition В отличие от EA, Larian сохраняет независимость и свободу, что позволило ей выпустить Baldur’s Gate 3 без давления акционеров.
эх биовар биовар, бедная моя любимая студичка, единственная студия, которая помимо игр про средневековье, сделала две игры про космос и два раза попала в абсолютное яблочко. Масс эффект+котор=имба, спасибо за хорошее детство!
Давайте, продолжайте клепать повестку и удивляться провалам игр, может в конце концов вас китайцы выкупят. Сейчас только на них надежда, и возможно на Трампа.
Потерявши голову по волосам не плачут.
Эту полностью сгнившую студию нужно было закрывать 10 лет назад, ЕА наоборот проявили невиданную для них терпимость к провалам Биовар.
Если Лариан начнут выдавать гуано уровня Андромеды, Антема или Вилгарда, то там тоже начнутся увольнения.
Он частично конечно прав, вина в первую очередь на руководстве, которое транса поставило геймдиректором. Но там и сценаристы и прочие тоже это все поддерживали, так что теперь пойдут дружно на мороз.
Ну пусть к себе карин буше возьмёт. И посмотрит, что будет // Александр Ковалёв
Если они бездари и их набрали по квотам, туда им и дорога.
Bioware уже ничего не нанесет урон. // Poma3oH Sitnik
Пусть Свинка у себя прогрессивных содомитов приютит.
У пиратов было "право большинства" и ходящие под смертью головорезы не стеснялись им пользоваться. В "цивилизованное" время у не-рабов нет таких возможностей - им плевать на компании, а компаниям плевать на них, но всё принадлежит главному и он скорее спалит корабль, чем позволит матросам собираться больше 2-х человек.
Когда у руля компании стояли толковые люди, тогда и получалось прописывать толковых персонажей, как только эти люди из компании свалили этот так называемый специалист начал творить дичь как и все остальные кто остался. Так что уволили и правильно сделали, туда им и дорога. Мне вот только интересно, в ЕА ведь были те кто курировал проект, согласовывал там всякие нюансы, давал добро на реализацию идей, вот их уволили или нет ?