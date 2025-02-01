Глава издательства Larian раскритиковал EA за увольнения в BioWare

Глава издательства Larian Studios Майкл Даус жестко высказался о EA после массовых увольнений в BioWare, заявив, что подобные решения уничтожают «институциональные знания» студии. Он подчеркнул, что увольнение ключевых разработчиков между проектами наносит серьезный урон индустрии.

Даус считает, что такая стратегия крупных корпораций ориентирована не на качество игр, а на сокращение расходов. Он сравнил ситуацию с пиратским кораблем, на котором капитана выбросили бы за борт за провал.

После неудач Dragon Age: The Veilguard BioWare лишилась многих талантливых сотрудников, включая сценаристов, создававших культовых персонажей серии. Например, Трик Уикес написал Мордина в Mass Effect 2 и 3, а также Железного Быка и Соласа в Inquisition В отличие от EA, Larian сохраняет независимость и свободу, что позволило ей выпустить Baldur’s Gate 3 без давления акционеров.