СМИ: в четвертом сезоне "Ведьмака" сыграет звезда Dragon Age

Портал Redanian Intelligence сообщил, что в четвертом сезоне шоу «Ведьмак» снялся Гарет Дэвид-Ллойд, который знаком зрителям по сериалу «Доктор Кто» и его спин-оффу «Торчвуд». Геймерам он наиболее известен по роли Соласа в Dragon Age: Inquisition и Dragon Age: The Veilguard.
Журналисты наверняка не знают, кого сыграл Дэвид-Ллойд, однако по некоторым причинам считают, что он воплотил одного из приближенных королевы Мэвы. Например, ее советника Рейнарда Одо: персонаж участвовал в битве на мосту через реку Яругу в пятой книге саги — «Крещении огнем».
Хотя роль Одо в книге эпизодическая, она запоминается: именно Рейнард предлагает официально дать Геральту титул Ривский. Гораздо подробнее про советника Мэвы можно узнать в игре «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».
Продолжение сериала «Ведьмак» выйдет в 2025 году: съемки завершились в конце октября. Четвертый сезон станет предпоследним для шоу. Некоторые актеры в новых эпизодах играть уже не будут: ранее команду покинули двое «Ведьмаков» — Генри Кавилл («Человек из стали») и Ким Бодния (сериал «Убивая Еву»), воплотившие Геральта и Весемира соответственно.
Моча в дерьме
Приятно познакомиться
Даже не помню его имя. Но помню срач с разбойником, по теме "дисциплина или партизанщина".
Я выбрал партизанщину. Кидая мобов врага туда-сюда пращами, можно вливать кучу урона, если на каждой линии есть ловушки...
Проблема была лишь с пиявками на одном боссе. Не помню точно, но они то ли размножаются, то ли дамажат при получении урона.
как представлю, что этот текст прочтет кто не в курсах, о чем речь)))
Хм, мне кажется, было бы символичнее, если бы он озвучивал.. не знаю, Эредина или Аваллакха))