СМИ: в четвертом сезоне "Ведьмака" сыграет звезда Dragon Age

Портал Redanian Intelligence сообщил, что в четвертом сезоне шоу «Ведьмак» снялся Гарет Дэвид-Ллойд, который знаком зрителям по сериалу «Доктор Кто» и его спин-оффу «Торчвуд». Геймерам он наиболее известен по роли Соласа в Dragon Age: Inquisition и Dragon Age: The Veilguard.

Журналисты наверняка не знают, кого сыграл Дэвид-Ллойд, однако по некоторым причинам считают, что он воплотил одного из приближенных королевы Мэвы. Например, ее советника Рейнарда Одо: персонаж участвовал в битве на мосту через реку Яругу в пятой книге саги — «Крещении огнем».

Хотя роль Одо в книге эпизодическая, она запоминается: именно Рейнард предлагает официально дать Геральту титул Ривский. Гораздо подробнее про советника Мэвы можно узнать в игре «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

Продолжение сериала «Ведьмак» выйдет в 2025 году: съемки завершились в конце октября. Четвертый сезон станет предпоследним для шоу. Некоторые актеры в новых эпизодах играть уже не будут: ранее команду покинули двое «Ведьмаков» — Генри Кавилл («Человек из стали») и Ким Бодния (сериал «Убивая Еву»), воплотившие Геральта и Весемира соответственно.