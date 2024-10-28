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Dragon Age: The Veilguard 31.10.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5.8 699 оценок

Журналисты высоко оценили Dragon Age: The Veilguard

butcher69
Новости

Западные издания опубликовали свои обзоры всего за три дня до релиза, который состоится 31 октября 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100. На Opencritic новинка заработала 84% и 83% критиков порекомендовали её к прохождению.

Мнения о Dragon Age: The Veilguard разделились: одни называют её шедевром, другие — просто хорошей RPG. Среди плюсов выделяются великолепный арт-дизайн, глубокая проработка персонажей и увлекательная боевая система. Сюжет обещает быть запоминающимся, а система развития персонажа предоставляет игрокам множество возможностей для экспериментов.

Однако есть и недостатки: порой игра кажется шаблонной, боевые стратегии не так разнообразны, а поведение камеры может раздражать. Также некоторые игроки сообщают о подтормаживаниях, особенно на ПК. Несмотря на это, Dragon Age: The Veilguard выглядит как отличный выбор для поклонников жанра.

Также появились сообщения, что Bioware не стала рассылать ревью-копии журналистам, которые не очень хорошо отзывались о новинке или относились к ней с настороженностью.

Похоже, что BioWare решила не рассылать ревью-копии Dragon Age: The Veilguard критикам игры
Dragon Age: The Veilguard освежает и заряжает новой энергией эту легендарную серию увлекательными динамичными сражениями, фантастическим составом спутников и волнующей проработкой персонажей.
-71
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
Lereman

Ничего удивительного. Ведь пред нами пожалуй САМАЯ повесточная игра в истории. Все эти конкорды и дастборны просто курят в сторонке по сравнению с тем уровнем сои что есть в ДАВ.

А как мы знаем современный игровой журналист озабочен не донесением информации до геймеров, а продвижением конкретных соевых взглядов

43
Комментарий удален
Mr.DOOM CostlyPalantor

Тут определенно по делу.

8
luVol

Дастборн надеюсь ничто и никогда не переплюнет и тут не откровенный Дастборн, но не очень от него далеко. Обидно за хорошую рпг и биовар лучше "усыпить". Азиаты и СНГ подтягивается в игровую индустрию и это глоток чистого воздуха, где без сжв игры уже и не выходят

5
Lereman luVol

Не, дружище, боюсь ты даже не представляешь НАСКОЛЬКО там всё плохо. Там просто адище адское. Я сам в шоке с того, что у дастборна появился конкурент, но это реально, это происходит прямо сейчас! В игре один из квестов напарников это буквально про то что небинарная нитакуся пытается донести до родителей что она нитакуся и мы ей в этом помогаем.

13
Верзор

Как бы есть вариант "Back", о чем и предупреждение.

-6
Ahnx

Одно слово пропущено в заголовке. Должно быть: "Проплаченные журналисты высоко оценили..."

28
CostlyPalantor

Тебе вообще хоть какие-то современные игры нравятся? Можешь назовешь хотя бы 5? А то ты поносишь вообще все!!

-41
Ahnx CostlyPalantor

God of War Ragnarok нравится. Почти идеальная игра. Вот только подругу Локи перекрасить надо, и вообще всё будет хорошо.

Говорят, что римейк Silent Hill 2 тоже хорош, хотя пока не пробовал.

0
Goodvini CostlyPalantor

Да с этой игрой без вариантов, какая симпатия может быть когда дичь творят))

0
Джон Сноу 2 Ahnx

Ремейк ппц как переоценён. Просто неплохую игру на разок называют шедевром.

0
XOJIODHbIU

Просто дали поиграть бесплатно

0
kotasha

Это купленные оценки, уже не верю я этим продажным журналюгам.

13
Punisher1

Кто бы сомневался эти журналисты не бось со свит беби 🤣🤣🤣

13
AndrewSolt

Ну так ещё бы они низко оценили)

9
-zotik-
9
InboxM

Сколько же шизы у этих журналистов.

6
Krio_ru

Ой, IGN с 9-кой, как «неожиданно» (НЕТ)

6
Пользователь ВКонтакте

// Вячеслав Мазовецкий

4
SOLUS5678

Ни кто не сомневался что журналисты будут лизать седалище биоварам. Журналисты давно уже не показатель и не советчик в выборе игры.

4
Чизбургер

Только отзывы игроков покажут хорошая ли это игра.

3
Kalmah13

Игроки должны бойкотировать.

3
KAMA33
Журналисты высоко оценили Dragon Age: The Veilguard
3
ЮрецОдесса

Почему-то не удивлен.. Эти журналисты наверно в самой BioWare и работают

3
Пользователь ВКонтакте

Как обычно "журналисты всем довольны". Ага-ага! Ни разу ни потому, что им заплатили.

Кем вообще надо быть в 24 году, что бы "верить" игровым журналистам? Этим попрошайкам ключей... // Николай Монахов

3
Rograx

Естественно! Как же может быть иначе. Игра жЫ шыдевр, быдлякам не понять сие искусство. Очередное продажное гов**, слава современному ГЕЙмингу.

2
SexualHarassmentPanda

Они и Конкорд скорее всего оценили в 12/10

2
Night Driving Avenger

На Конкорд вообще всем пофиг было

1
ilyush

Вот это я понимаю, человек даже не открыл обзоры зато язык как помело.

0
Liaschim

Потому что тому, кто не оценил высоко, тем не дали копии перед релизом :)

2
Deowar

Угу, вот только игроки коснутся игры и её рейтинг очень, очень и очень быстро скатится. А мнение продажных журналюг никого не убедит, по ним давно плачет костёр ИНКВИЗИЦИИ.=))

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Походу игру делали для журналистов, надеюсь хватит журналистов чтобы игра окупилась(нет).

2
PanKotovsky
Мнения о Dragon Age: The Veilguard разделились: одни называют её шедевром, другие — просто хорошей RPG.

Так глубоко язык еще никто не засовывал

1
Goodvini
порой игра кажется шаблонной, боевые стратегии не так разнообразны, а поведение камеры может раздражать.

Вот так вежливо и конкретно рассказали за игру, (не считая обмазанной розовой глазури) аблоны, однообразие и технические проблемы, жду когда это все ударит бумерангом))

1
WerGC

у этих и го8но блестит

1
Wlados3d

Дак это не высокая оценка. У журналистов сейчас 84 балла - это проходняк, а 90+ возможно неплохая игра.

0
malars0

ха-ха-ха

0
luVol

А где отзывы, что эта игра почти, как масс эффект 2? Такую фразу вычеркнули из методички похоже

0
ilyush

На самом деле не вычеркнули. Есть обзор где это упомминается. "Я думаю о том, как мне понравился финал, который вытягивает каждую удовлетворяющую кульминационную нить, которую BioWare узнала из Mass Effect 2 и 3 в частности (скажем так, и эмоциональное состояние компаньона, и сила союзных фракций играют свою роль), и я полностью ухмыляюсь.". Издание vg247

0
luVol ilyush

Ну это было если не ошибаюсь с массовыми обзорами на хорайзен 2, где почти у всех была данная фраза. Все такие это великая и никчемная в текущей реальности биовар. Да и я от шутки написал тут либо шутить либо грустить других эмоций быть не может на это все

0
tvorog8088

Зря что ли еа их прикармливали)))

0
Night Driving Avenger
Среди плюсов выделяются великолепный арт-дизайн, глубокая проработка персонажей и увлекательная боевая система. Сюжет обещает быть запоминающимся, а система развития персонажа предоставляет игрокам множество возможностей для экспериментов.
0
Верзор

Ну, спасти игру ещё может сюжет.

0
Niko71790

вот журналисты пусть её и окупают в день релиза, по 25 тысяч копий на довольного)

0
6363

Дали проплаченным сначала)

0
Nimlis

Ну если журналисты не играли в предыдущие части и не знакомы с серией в целом, а так же поддерживают всю эту тему с ЛГБТ и.т.п, конечно они поддержат и поставят высокие оценки 😉

0
Lyс
фантастическим составом спутников и волнующей проработкой персонажей

Да, да...

0
lokdogg

Опять нитакусики порвались от оценок.

0
Hevin

Я тот самый критик что дал положительную оценку игре. Положительную оценку вероятности самого тупого провала года.

0
XOJIODHbIU

Пофиг, играем, а то на горизонте не видать больших рпг в ближайшее время

-2
ilyush

Поздравляю биоваров и пусть злобные твари в комментариях подавятся вашим успехом!

-2
QuadrupedalDon

Как обычно, шизоиды с пгшки порвались. Журналисты ставят высокие оценки - "фу, отзвы проплачены". Журналисты ставят низкие оценки - "я же говорил, игра уг, расходимся". Типикал пгшчка, где реальность имеет 2 грани - отзывы проплатили или оценки плохие. Хорошие оценки или субъективизм обзорщиков не вмещаются в манямирки пгшки.

-7
Floww

еще бы повесточку выпилили и глаза нормальные сделали вообще б отлично было, а так в целом ожидаемо все) игра и выглядела на всех роликах отлично

-9
shurasick876

Нямка)

-10
Natural Explorer

Мне все равно на повестку. Главное чтоб игра хорошая была. Графика, атмосфера, боевка выглядет круто

-13
Flimpten

Ожидаемо хорошая игра, что было очевидно с самого анонса. Жаль хейтеров, то ремейк SH2 оказался хорошим, то драгонага, столько времени потратили на срачи, а всё зря...

-30
Floww

По фактам, жаль бедолажек, они все ноют и все напрасно :(

-26
Tommy.

Не хочется рушить ваш мирок, но "хорошие" оценки не гарантия хороших продаж, учитывая какое сложилось мнение касательно игры у большинства, а не на основе лишь ~50 игровых журналистов которым занесли ключики для ревью, провал может быть еще впереди.

7
Flimpten Tommy.

С каких пор плохие продажи делают игру плохой? По такой логике Deus Ex, Dishonored, The Evil Within или ремейк Dead Space худшие игры в мире

-1
Tommy. Flimpten

В этой игре есть красные флаги которые западный журналист теперь не замечает в упор, или делают вид что не замечают, как и игрок, готовый съесть отрыжку.

2
Flimpten Tommy.

Если что-то и является отрыжкой, так это комменты под любым постом с драгонагой 4 на пегаче, где местные обыватели не могут признать, что у биотварей наконец-то получилось сделать хорошую игру, и как раз таки их мирок сегодня слегка разрушился, когда игра получила заслуженные хорошие оценки

-2