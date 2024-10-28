Журналисты высоко оценили Dragon Age: The Veilguard

Западные издания опубликовали свои обзоры всего за три дня до релиза, который состоится 31 октября 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100. На Opencritic новинка заработала 84% и 83% критиков порекомендовали её к прохождению.

Мнения о Dragon Age: The Veilguard разделились: одни называют её шедевром, другие — просто хорошей RPG. Среди плюсов выделяются великолепный арт-дизайн, глубокая проработка персонажей и увлекательная боевая система. Сюжет обещает быть запоминающимся, а система развития персонажа предоставляет игрокам множество возможностей для экспериментов.

Однако есть и недостатки: порой игра кажется шаблонной, боевые стратегии не так разнообразны, а поведение камеры может раздражать. Также некоторые игроки сообщают о подтормаживаниях, особенно на ПК. Несмотря на это, Dragon Age: The Veilguard выглядит как отличный выбор для поклонников жанра.

Также появились сообщения, что Bioware не стала рассылать ревью-копии журналистам, которые не очень хорошо отзывались о новинке или относились к ней с настороженностью.

Dragon Age: The Veilguard освежает и заряжает новой энергией эту легендарную серию увлекательными динамичными сражениями, фантастическим составом спутников и волнующей проработкой персонажей.