Журналисты высоко оценили Dragon Age: The Veilguard

Западные издания опубликовали свои обзоры всего за три дня до релиза, который состоится 31 октября 2024 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100. На Opencritic новинка заработала 84% и 83% критиков порекомендовали её к прохождению.
Мнения о Dragon Age: The Veilguard разделились: одни называют её шедевром, другие — просто хорошей RPG. Среди плюсов выделяются великолепный арт-дизайн, глубокая проработка персонажей и увлекательная боевая система. Сюжет обещает быть запоминающимся, а система развития персонажа предоставляет игрокам множество возможностей для экспериментов.
Однако есть и недостатки: порой игра кажется шаблонной, боевые стратегии не так разнообразны, а поведение камеры может раздражать. Также некоторые игроки сообщают о подтормаживаниях, особенно на ПК. Несмотря на это, Dragon Age: The Veilguard выглядит как отличный выбор для поклонников жанра.
Также появились сообщения, что Bioware не стала рассылать ревью-копии журналистам, которые не очень хорошо отзывались о новинке или относились к ней с настороженностью.
Dragon Age: The Veilguard освежает и заряжает новой энергией эту легендарную серию увлекательными динамичными сражениями, фантастическим составом спутников и волнующей проработкой персонажей.
Ничего удивительного. Ведь пред нами пожалуй САМАЯ повесточная игра в истории. Все эти конкорды и дастборны просто курят в сторонке по сравнению с тем уровнем сои что есть в ДАВ.
А как мы знаем современный игровой журналист озабочен не донесением информации до геймеров, а продвижением конкретных соевых взглядов
Тут определенно по делу.
Дастборн надеюсь ничто и никогда не переплюнет и тут не откровенный Дастборн, но не очень от него далеко. Обидно за хорошую рпг и биовар лучше "усыпить". Азиаты и СНГ подтягивается в игровую индустрию и это глоток чистого воздуха, где без сжв игры уже и не выходят
Не, дружище, боюсь ты даже не представляешь НАСКОЛЬКО там всё плохо. Там просто адище адское. Я сам в шоке с того, что у дастборна появился конкурент, но это реально, это происходит прямо сейчас! В игре один из квестов напарников это буквально про то что небинарная нитакуся пытается донести до родителей что она нитакуся и мы ей в этом помогаем.
Как бы есть вариант "Back", о чем и предупреждение.
Одно слово пропущено в заголовке. Должно быть: "Проплаченные журналисты высоко оценили..."
Тебе вообще хоть какие-то современные игры нравятся? Можешь назовешь хотя бы 5? А то ты поносишь вообще все!!
God of War Ragnarok нравится. Почти идеальная игра. Вот только подругу Локи перекрасить надо, и вообще всё будет хорошо.
Говорят, что римейк Silent Hill 2 тоже хорош, хотя пока не пробовал.
Да с этой игрой без вариантов, какая симпатия может быть когда дичь творят))
Ремейк ппц как переоценён. Просто неплохую игру на разок называют шедевром.
Просто дали поиграть бесплатно
Это купленные оценки, уже не верю я этим продажным журналюгам.
Кто бы сомневался эти журналисты не бось со свит беби 🤣🤣🤣
Ну так ещё бы они низко оценили)
Сколько же шизы у этих журналистов.
Ой, IGN с 9-кой, как «неожиданно» (НЕТ)
// Вячеслав Мазовецкий
Ни кто не сомневался что журналисты будут лизать седалище биоварам. Журналисты давно уже не показатель и не советчик в выборе игры.
Только отзывы игроков покажут хорошая ли это игра.
Игроки должны бойкотировать.
Почему-то не удивлен.. Эти журналисты наверно в самой BioWare и работают
Как обычно "журналисты всем довольны". Ага-ага! Ни разу ни потому, что им заплатили.
Кем вообще надо быть в 24 году, что бы "верить" игровым журналистам? Этим попрошайкам ключей... // Николай Монахов
Естественно! Как же может быть иначе. Игра жЫ шыдевр, быдлякам не понять сие искусство. Очередное продажное гов**, слава современному ГЕЙмингу.
Они и Конкорд скорее всего оценили в 12/10
На Конкорд вообще всем пофиг было
Вот это я понимаю, человек даже не открыл обзоры зато язык как помело.
Потому что тому, кто не оценил высоко, тем не дали копии перед релизом :)
Угу, вот только игроки коснутся игры и её рейтинг очень, очень и очень быстро скатится. А мнение продажных журналюг никого не убедит, по ним давно плачет костёр ИНКВИЗИЦИИ.=))
Походу игру делали для журналистов, надеюсь хватит журналистов чтобы игра окупилась(нет).
Так глубоко язык еще никто не засовывал
Вот так вежливо и конкретно рассказали за игру, (не считая обмазанной розовой глазури) аблоны, однообразие и технические проблемы, жду когда это все ударит бумерангом))
у этих и го8но блестит
Дак это не высокая оценка. У журналистов сейчас 84 балла - это проходняк, а 90+ возможно неплохая игра.
ха-ха-ха
А где отзывы, что эта игра почти, как масс эффект 2? Такую фразу вычеркнули из методички похоже
На самом деле не вычеркнули. Есть обзор где это упомминается. "Я думаю о том, как мне понравился финал, который вытягивает каждую удовлетворяющую кульминационную нить, которую BioWare узнала из Mass Effect 2 и 3 в частности (скажем так, и эмоциональное состояние компаньона, и сила союзных фракций играют свою роль), и я полностью ухмыляюсь.". Издание vg247
Ну это было если не ошибаюсь с массовыми обзорами на хорайзен 2, где почти у всех была данная фраза. Все такие это великая и никчемная в текущей реальности биовар. Да и я от шутки написал тут либо шутить либо грустить других эмоций быть не может на это все
Зря что ли еа их прикармливали)))
Ну, спасти игру ещё может сюжет.
вот журналисты пусть её и окупают в день релиза, по 25 тысяч копий на довольного)
Дали проплаченным сначала)
Ну если журналисты не играли в предыдущие части и не знакомы с серией в целом, а так же поддерживают всю эту тему с ЛГБТ и.т.п, конечно они поддержат и поставят высокие оценки 😉
Да, да...
Опять нитакусики порвались от оценок.
Я тот самый критик что дал положительную оценку игре. Положительную оценку вероятности самого тупого провала года.
Пофиг, играем, а то на горизонте не видать больших рпг в ближайшее время
Поздравляю биоваров и пусть злобные твари в комментариях подавятся вашим успехом!
Как обычно, шизоиды с пгшки порвались. Журналисты ставят высокие оценки - "фу, отзвы проплачены". Журналисты ставят низкие оценки - "я же говорил, игра уг, расходимся". Типикал пгшчка, где реальность имеет 2 грани - отзывы проплатили или оценки плохие. Хорошие оценки или субъективизм обзорщиков не вмещаются в манямирки пгшки.
еще бы повесточку выпилили и глаза нормальные сделали вообще б отлично было, а так в целом ожидаемо все) игра и выглядела на всех роликах отлично
Нямка)
Мне все равно на повестку. Главное чтоб игра хорошая была. Графика, атмосфера, боевка выглядет круто
Ожидаемо хорошая игра, что было очевидно с самого анонса. Жаль хейтеров, то ремейк SH2 оказался хорошим, то драгонага, столько времени потратили на срачи, а всё зря...
По фактам, жаль бедолажек, они все ноют и все напрасно :(
Не хочется рушить ваш мирок, но "хорошие" оценки не гарантия хороших продаж, учитывая какое сложилось мнение касательно игры у большинства, а не на основе лишь ~50 игровых журналистов которым занесли ключики для ревью, провал может быть еще впереди.
С каких пор плохие продажи делают игру плохой? По такой логике Deus Ex, Dishonored, The Evil Within или ремейк Dead Space худшие игры в мире
В этой игре есть красные флаги которые западный журналист теперь не замечает в упор, или делают вид что не замечают, как и игрок, готовый съесть отрыжку.
Если что-то и является отрыжкой, так это комменты под любым постом с драгонагой 4 на пегаче, где местные обыватели не могут признать, что у биотварей наконец-то получилось сделать хорошую игру, и как раз таки их мирок сегодня слегка разрушился, когда игра получила заслуженные хорошие оценки