Критики высоко оценили аниме-файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking Zero выходит совсем скоро, и фанаты с нетерпением ждут возможности окунуться в богатый боевой опыт, напоминающий им о классических играх Budokai Tenkaichi.

Игра получила множество похвал от критиков и игроков за увлекательный геймплей, большой реестр из 182 персонажей и смесь ностальгии с улучшенной механикой.

Многие журналисты назвали Sparking Zero одной из лучших игр в серии Dragon Ball. На Metacritic она получила твердую оценку 82 балла, а в многочисленных рецензиях подчеркивается, что в ней реализованы бои на аренах, полюбившиеся фанатам по Budokai Tenkaichi. На Opencritic у игры 83% положительных рецензий и 82% критиков рекомендуют игру к прохождению.

Sparking Zero впечатляет визуально: детализированные модели персонажей, плавная анимация и красочные арены для сражений. Критики похвалили графику за то, что она усиливает ощущение присутствия в мире Dragon Ball.

Настраиваемые режимы сражений позволяют игрокам изменять стратегию и сложность противников и предлагают бесконечное количество повторов. Игра возвращает многие любимые функции из предыдущих игр, но при этом обновляет их для современных игроков. Новые навыки делают бой еще более увлекательным.

Игроки могут выполнять воздушные комбо, заставляя противников отскакивать, и испытать волнение от классических столкновений с лучами, сопровождаемых драматическими ракурсами камеры.

Однако не все отзывы были полностью положительными. Многие критики высоко оценили основной геймплей и содержание игры, но некоторые посчитали, что режим Episode Battle не соответствует требованиям.

ИИ в игре считают сложным, но справедливым, с настройками сложности от легкого до очень сложного. Более сложные уровни могут разочаровать игроков, которые не привыкли к быстрому темпу игры. Однако для тех, кто готов изучить механику игры, они станут полезным испытанием.

В целом Dragon Ball Sparking Zero удачно передает то, за что так полюбилась серия Budokai Tenkaichi, и одновременно обновляет ее для новых игроков.