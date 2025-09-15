Dragon Quest 7 Reimagined получит защиту Denuvo

Как стало известно, компания Square Enix решила защитить PC-версию предстоящей Dragon Quest 7 Reimagined защитой Denuvo. Информация об этом появилась на странице игры в Steam.
Но есть и хорошие новости для пиратов: Square Enix практически всегда убирает защиту Denuvo из своих игр - чаще всего их игры лишаются защиты уже через 6 месяцев, но иногда японский издатель оставляет защиту на 12 месяцев.
Таким образом, защиту с Dragon Quest 7 Reimagined могут убрать ориентировочно уже в июле 2026 года - к тому времени игра как раз получит крупные патчи и для неё, возможно, пользователи уже успеют выпустить русификатор.
Релиз игры состоится 5 февраля 2026 года на PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X/S.
О нееееееет, нееееееет, я так хотел скачать её бесплатно и поиграть. Господи за что
о дааа, дааа ты её скачаешь но через пол годааааааааааааааааааа
Ставить на такую игру денуву, это все равно что ставить крест на ее продажах,у этих игр нету столько фанатов, что бы ее раскупали пачками за любые деньги!))
а если бы не было денувы , то что она как то быстрее продавалась ? А да продавалась бы в зеленых магазинах в 100процентной скидкой
Даже пиратам не особо интересна эта игра.) Ни в какую часть не играл, эта игра для япошек.
Так что твой аргумент инвалид)))
Очередной специалист по продажам игр с Denuvo и без?
Что за гoвнище , лишена целки ?! -))))
Боже, я даже не знаю что это за игра... Разработчики так боятся что её спиратят? ..Кстати а что это за игра?
Давайте на тетрис теперь денуво поставим, а то его спиратят ))
обвиняем войну с Denuvo
обвиняем ? Ок... чур я в защите .. Слово дается обвинителю :D
адвокат ниггер, я протестую.
Если сиськи не вернут эта денуво станет их гвоздями в гробу
да снимут - вот они не больше 7 месяцев не держут.
Малацы // Rim Mira