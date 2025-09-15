ЧАТ ИГРЫ
Dragon Quest 7 05.02.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.7 15 оценок

Dragon Quest 7 Reimagined получит защиту Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, компания Square Enix решила защитить PC-версию предстоящей Dragon Quest 7 Reimagined защитой Denuvo. Информация об этом появилась на странице игры в Steam.

Но есть и хорошие новости для пиратов: Square Enix практически всегда убирает защиту Denuvo из своих игр - чаще всего их игры лишаются защиты уже через 6 месяцев, но иногда японский издатель оставляет защиту на 12 месяцев.

Таким образом, защиту с Dragon Quest 7 Reimagined могут убрать ориентировочно уже в июле 2026 года - к тому времени игра как раз получит крупные патчи и для неё, возможно, пользователи уже успеют выпустить русификатор.

Релиз игры состоится 5 февраля 2026 года на PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  16
Петюша Петюшенька

О нееееееет, нееееееет, я так хотел скачать её бесплатно и поиграть. Господи за что

11
jax baron

о дааа, дааа ты её скачаешь но через пол годааааааааааааааааааа

3
Енот Херсонский

Ставить на такую игру денуву, это все равно что ставить крест на ее продажах,у этих игр нету столько фанатов, что бы ее раскупали пачками за любые деньги!))

6
xmyr4ik

а если бы не было денувы , то что она как то быстрее продавалась ? А да продавалась бы в зеленых магазинах в 100процентной скидкой

4
Бомбящий игрок xmyr4ik

Даже пиратам не особо интересна эта игра.) Ни в какую часть не играл, эта игра для япошек.
Так что твой аргумент инвалид)))

3
ZAUSA

Очередной специалист по продажам игр с Denuvo и без?

1
Go_Ra

Что за гoвнище , лишена целки ?! -))))

2
SpunkyHannibal

Боже, я даже не знаю что это за игра... Разработчики так боятся что её спиратят? ..Кстати а что это за игра?

2
SpunkyHannibal

Давайте на тетрис теперь денуво поставим, а то его спиратят ))

2
Саори

обвиняем войну с Denuvo

1
Neko-Aheron

обвиняем ? Ок... чур я в защите .. Слово дается обвинителю :D

2
jax baron Neko-Aheron

адвокат ниггер, я протестую.

2
Neko-Aheron

Если сиськи не вернут эта денуво станет их гвоздями в гробу

1
jax baron

да снимут - вот они не больше 7 месяцев не держут.

1
Пользователь ВКонтакте

Малацы // Rim Mira