Dragon Quest 7 Reimagined получит защиту Denuvo

Как стало известно, компания Square Enix решила защитить PC-версию предстоящей Dragon Quest 7 Reimagined защитой Denuvo. Информация об этом появилась на странице игры в Steam.

Но есть и хорошие новости для пиратов: Square Enix практически всегда убирает защиту Denuvo из своих игр - чаще всего их игры лишаются защиты уже через 6 месяцев, но иногда японский издатель оставляет защиту на 12 месяцев.

Таким образом, защиту с Dragon Quest 7 Reimagined могут убрать ориентировочно уже в июле 2026 года - к тому времени игра как раз получит крупные патчи и для неё, возможно, пользователи уже успеют выпустить русификатор.

Релиз игры состоится 5 февраля 2026 года на PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5 и Xbox Series X/S.