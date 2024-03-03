Dragon's Dogma 2 доминирует в чартах Steam

Dragon's Dogma 2, долгожданное продолжение популярной серии от Capcom, выходит на смену оригинальной игре, выпущенной в мае 2012 года для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Со временем она завоевала культовый статус , демонстрируя потенциал для нового хита франшизы. Несмотря на то что до официального релиза остается еще несколько недель , Dragon's Dogma 2 уже пользуется огромным интересом и занимает верхние строчки чартов продаж Steam. Компания активно представляла трейлеры и информацию о игровом процессе перед релизом.
Взглянув на чарты Steam, мы можем оценить, насколько игроки ожидают эту игру. Хотя до релиза игры осталось три недели, Dragon's Dogma 2 уже попала в список бестселлеров. На момент написания игра находится на девятом месте, хотя еще даже не выпущена.
Dragon's Dogma 2 уже превосходит другие популярные игры, такие как Palworld, Enshrouded и Call of Duty. С приближением к релизу есть вероятность того, что Dragon's Dogma 2 займет первое место в чартах продаж Steam и удержится на вершине в течение продолжительного времени.
и с денувой, ясн пнятн
Не переживай, рано или поздно сможешь покупать игры которые тебя интересуют
не сможет, люди нищеброды из СНГ 80% населения не понимают почему игры долджны быть платными если можно скачивать, а если скачивать невозможно то разраб мр@зь)))))))
Везде так.
У меня был акк от близов на игр на 7 которые стоили немало, в итоге акк они у меня забрали, потому что я из Донецка... и что они, хорошие, да? Ни Стим, ни юбики, ни Эпики у меня акк не отбирали с играми, а только отобрали возможность покупать новые игры, что в принципе легко обходится, некоторыми путями, а надо ли оно мне теперь, что то покупать, если у меня это тупо отберут?
Не плохо для игры, которой даже нет для РФ.
Нет её только официально. При этом даже сами Капком отлично знают, что она есть.