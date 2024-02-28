Разработчики Dragon's Dogma 2 показали возможности Мага-лучника

Студия Capcom опубликовала очередной трейлер Dragon's Dogma, в котором игроков знакомят с одним из продвинутых игровых классов. Новый трейлер был посвящен Магу-лучнику и его уникальному игровому процессу, в котором совмещаются способности двух других классов.
Ролевой экшен позволит примерить на вашего персонажа 6 базовых призваний и еще четыре продвинутые специализации. Призвание Маг-лучник будет доступно только Восставшим и позволит объединить магические способности с навыками война.
Этот класс отлично сражается в дальнем бою с помощью магических стрел. Помимо атаки и лечения, лучники-маги также умеют поддерживать своих союзников. Они могут выучить особое умение, позволяющее наносить сокрушительные удары по обширной территории в обмен на снижение своего максимального HP.
Напомним, ранее в сети появились слухи о скором выходе демоверсии Dragon's Dogma 2. Сам релиз игры запланирован на 22 марта для ПК и консолей.
Такое ощущение, что игра сплошная резня. Одни драки, драки, драки! Общение с людьми и города хоть есть?
И кому будет интересно смотреть на это? Типо показывают демонстрацию классов. Зачем показывать как выглядит диалоговое окно и т.д? В демке увидишь. Реально ни одного трейлера или геймплея не видел, где бы показывали такое
Да все трейлеры режутся на пустых полянах. Вся игра такая будет, пустые поляны и тучи монстров. Город могли бы показать, если он имеется, доспехи, оружие...
Посмотри дд1 - там и города была и сотни доспехов и оружия. Эта игра полный клон будет, только больше и красивее. Больше скажу - большую половину игры я вообще провел в пещерах из длс - там был самый сок, без всяких городов. И это не про общение - за этим идите в бг3. Тут про бой, билды и классических монстров.
вот это интересно, ради такого стоит игру попробовать