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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 415 оценок

Состоялся релиз Dragon's Dogma 2 на ПК и консолях

monk70
Новости

Почти 12 лет назад вышла ролевая игра с довольно инновационной и надежной боевой системой, а также захватывающим сюжетом и невероятными врагами. Эта игра со временем стала культовой, так как те, кто в нее играл, по большей части любили ее. Проблема в том, что за несколько месяцев до этого вышел монстр под названием The Elder Scrolls 5: Skyrim, который заполонил мир и завоевал все, поэтому не каждый игрок узнал о Dragon's Dogma. Хорошей новостью является то, что теперь, более десяти лет спустя, Capcom выпустила Dragon's Dogma 2 для ПК и консолей текущего поколения.

Сиквел в четыре раза больше, чем его предшественник, и в нем во многом применяется поговорка «если не сломано, зачем это чинить», поскольку он включает в себя ту же боевую систему, повествование, очень похожее на историю первой части, но с очень хорошим политическим оттенком, и он возвращается с несколькими из самых популярных монстров, а также профессиями персонажа.

7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Talendor3

Ждем новых мемов по игре)

2
SnowyWEWE

А кто то объяснит за что тут платить 6500? Коопа нет а это уже жирный минус лично для меня (не понимаю как вообще можно в одиночки играть если это не соулс лайк), нет русской озвучки да и сама по себе игра такая себе ( играл в первую часть) Так за что за неё просят 6к+? Я реально не понимаю

-12
Madiark

Соулс лайки как и серия соулс днище неинтересное, эта игра лучше соулскалов в сюжете и геймплее с уникальными механиками

-1
Resplaytor

Ты кажется ещё не понял в каком времени находишься..

"Разработка дорожает" ;D

0
Jarvis666
не понимаю как вообще можно в одиночки играть если это не соулс лайк

Просто ты из поколения зумерков и хардкококококорщиков, никогда не игравший ни в Готику, ни в Масс Эффект, ни в Метро.

4