Состоялся релиз Dragon's Dogma 2 на ПК и консолях

Почти 12 лет назад вышла ролевая игра с довольно инновационной и надежной боевой системой, а также захватывающим сюжетом и невероятными врагами. Эта игра со временем стала культовой, так как те, кто в нее играл, по большей части любили ее. Проблема в том, что за несколько месяцев до этого вышел монстр под названием The Elder Scrolls 5: Skyrim, который заполонил мир и завоевал все, поэтому не каждый игрок узнал о Dragon's Dogma. Хорошей новостью является то, что теперь, более десяти лет спустя, Capcom выпустила Dragon's Dogma 2 для ПК и консолей текущего поколения.
Сиквел в четыре раза больше, чем его предшественник, и в нем во многом применяется поговорка «если не сломано, зачем это чинить», поскольку он включает в себя ту же боевую систему, повествование, очень похожее на историю первой части, но с очень хорошим политическим оттенком, и он возвращается с несколькими из самых популярных монстров, а также профессиями персонажа.
Ждем новых мемов по игре)
А кто то объяснит за что тут платить 6500? Коопа нет а это уже жирный минус лично для меня (не понимаю как вообще можно в одиночки играть если это не соулс лайк), нет русской озвучки да и сама по себе игра такая себе ( играл в первую часть) Так за что за неё просят 6к+? Я реально не понимаю
Соулс лайки как и серия соулс днище неинтересное, эта игра лучше соулскалов в сюжете и геймплее с уникальными механиками
Ты кажется ещё не понял в каком времени находишься..
"Разработка дорожает" ;D
Просто ты из поколения зумерков и хардкококококорщиков, никогда не игравший ни в Готику, ни в Масс Эффект, ни в Метро.