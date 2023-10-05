Дополнение The Pale Reach для DREDGE выйдет 16 ноября ©

Дополнение The Pale Reach для DREDGE выйдет 16 ноября, объявили издатель Team17 и разработчик Black Salt Games.

The Pale Reach приглашает игроков на новую, замерзшую границу - нетронутый ледяной биом, ожидающий открытия самыми отважными исследователями. Оказавшись в этих ледяных просторах, игроки отправятся в путешествие по ледяным каньонам, пройдут путь давно забытой экспедиции и узнают судьбу тех, кто когда-то отправился туда. Путешествие в глубины ледникового биома потребует от игрока модернизации судна, оснащения его специальным оборудованием, способным пробиваться сквозь неумолимый лед.

Однако, как и в остальной части DREDGE, здесь царит жуткая атмосфера зловещей опасности, развращающая и извращающая саму природу в угоду своим зловещим замыслам. Удастся ли тем, кто отважится войти в Бледный Путь, положить конец историческому предательству? Смогут ли они остановить уже надвигающуюся тьму?

Наряду с новым сюжетным содержанием в The Pale Reach появятся 11 новых видов рыб и крабов (и их темных собратьев), а также дополнительный вид рыбы. Вы также сможете получить доступ к новому предмету, который продлевает свежесть улова независимо от места ловли.

Мы думали о создании ледяного биома, когда только разрабатывали DREDGE, но другие биомы больше подходили для той истории, которую мы хотели рассказать, и для того времени, которым мы располагали для создания игры. После запуска игры этот биом стал самым востребованным среди игроков, сообщество задавалось вопросом, каким он может быть, и даже создавало фан-арт, вдохновленный им. Мы рады воплотить эту идею в жизнь для игроков.

DREDGE уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC в Steam и GOG.