Разработчики жуткого рыболовного приключения Dredge опубликовали хвалебный трейлер игры ©

Разработчики из студии Best Indie Games подарившие нам жуткое однопользовательское рыболовное приключение Dredg опубликовали на своем YouTube-канале хвалебный трейлер с положительными отзывами об игре от различных игровых изданий. Даже Фил Спенсер не устоял перед игрой.

В игре нам предстоит улучшать свою лодку, продавать рыбу и разведывать глубины в поисках секретов, исследуя таинственный архипелаг.

Dredge уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.