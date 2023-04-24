Разработчики жуткого рыболовного приключения Dredge опубликовали хвалебный трейлер игры

Разработчики из студии Best Indie Games подарившие нам жуткое однопользовательское рыболовное приключение Dredg опубликовали на своем YouTube-канале хвалебный трейлер с положительными отзывами об игре от различных игровых изданий. Даже Фил Спенсер не устоял перед игрой.
В игре нам предстоит улучшать свою лодку, продавать рыбу и разведывать глубины в поисках секретов, исследуя таинственный архипелаг.
Dredge уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
'' Разработчики опубликовали хвалебный трейлер игры ''
Ни разу не видел чтобы разрабы публиковали ругательные.
очень крутая игрушка на самом деле. залипательная и атмосферная