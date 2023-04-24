DREDGE 30.03.2023
7.9 75 оценок

Разработчики жуткого рыболовного приключения Dredge опубликовали хвалебный трейлер игры

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butcher69
Новости

Разработчики из студии Best Indie Games подарившие нам жуткое однопользовательское рыболовное приключение Dredg опубликовали на своем YouTube-канале хвалебный трейлер с положительными отзывами об игре от различных игровых изданий. Даже Фил Спенсер не устоял перед игрой.

В игре нам предстоит улучшать свою лодку, продавать рыбу и разведывать глубины в поисках секретов, исследуя таинственный архипелаг.

Dredge уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Staphylococcus XX

'' Разработчики опубликовали хвалебный трейлер игры ''

Ни разу не видел чтобы разрабы публиковали ругательные.

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Idiot Pilot

очень крутая игрушка на самом деле. залипательная и атмосферная

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