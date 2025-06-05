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Dune: Awakening 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 159 оценок

Dune: Awakening уже доступна в раннем доступе

IKarasik IKarasik

MMO-песочница Dune: Awakening от студии Funcom официально вышла в ранний доступ. Игроки, оформившие предзаказ, уже могут отправиться на песчаные просторы Арракиса, чтобы начать борьбу за спайс и выживание в суровых условиях пустыни.

Полноценный релиз игры запланирован на 10 июня в 17:00 по московскому времени. Тогда же проект станет доступен для всех пользователей, которые приобрели обычное издание игры.

Dune: Awakening предлагает масштабный многопользовательский опыт с элементами выживания, строительством баз, и исследованием опасного мира «Дюны».

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