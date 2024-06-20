Разработчики Dune: Awakening Direct рассказали, что делает ее MMO

Разработчики Dune: Awakening, MMO-игры на выживание в открытом мире на Арракисе, сегодня представили вторую презентацию Dune: Awakening Direct. Видео предлагает 30 минут подробных интервью и игровые кадры, показывающие создание персонажа, структуру сервера в стиле MMO, повествовательные разветвления мира, в котором Пол Атрейдес никогда не рождался, и духовное путешествие, которое игроку предстоит пройти в игре, следуя по стопам фрименов.
Dune: Awakening, которая недавно превысила 1 миллион списков желаний в Steam, опирается на визуальную и звуковую идентичность, созданную Дени Вильнёвом и недавними блокбастерами Legendary, и глубоко укоренена в оригинальном шедевре Фрэнка Герберта. Игра переносит вас на огромный и открытый Арракис, раздираемый войной, где вам предстоит выживать и бороться за контроль над спайсом вместе с сотнями других игроков.
«Самовыражение и кастомизация» — один из основных столпов Dune: Awakening. Чтобы продемонстрировать часть этого, видео демонстрирует надежный инструмент создания игрового персонажа. Выберите каждую деталь своей внешности, затем свою родную планету и даже специализацию своего наставника, например Ментат, Мастер меча или Бене Гессерит, которая определяет ваши начальные способности.
Креативный директор Джоэл Байлос также погрузился в структуру сервера и карту Overland, которая соединяет различные огромные карты-песочницы, позволяя большему количеству игроков на каждой, и обе эти особенности отличают Dune: Awakening от многих других игр на выживание.
«Сделать мир бесшовным и связанным всегда было одной из наших целей в Dune: Awakening», — сказал Джоэл Байлос. «Мы создали эту структуру с идеей сделать игру расширяемой, что сложно с одной картой. Идея карты overland заключается в том, что она позволяет нам просто продолжать строить мир и давать игрокам новые пространства для исследования. Кто знает, как он будет выглядеть через 5 лет?»
Круто ждём выйдет годнота
через 5 лет, ага если не закроют через год
Конана они до сих пор поддерживают, выпускают достаточно качественные обновы. Знаю кучу людей, включая и меня, который постоянно в него возвращается. Думаю тут все будет так же, если не лучше.
[звук смыва унитаза]