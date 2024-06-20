Разработчики Dune: Awakening Direct рассказали, что делает ее MMO

Ваше путешествие начнётся на планете Арракис, где вы окажетесь один на один с самой смертоносной планетой во всей вселенной. Встречайтесь с персонажами из фильмов и книг, находите новых союзников и врагов, а также раскрывайте тайны, скрытые под песком.

Участвуйте в эпических боях от третьего лица — от смертоносных засад до масштабных битв с органическими существами. Быстрая смена игровых режимов между пехотой, наземными и летающими транспортными средствами делает бои более интересными. Во время сражения вы можете использовать самое разное снаряжение, от устройств Хольцмана до различных дистанционных оружий.

Найдите прочные скалы, расположенные как можно дальше от бродячих песчаных червей, и создайте там временный опорный пункт.

Создавайте оружие, броню, транспортные средства, модификации и многое другое.

Вы также можете основать гильдию и превратить её в Малый Дом, заключив союз с одним из Великих Домов. Поднимитесь над соперниками и установите экономическое господство, контролируя ценные ресурсы.