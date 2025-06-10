Состоялся полноценный релиз Dune: Awakening

Dune: Awakening от студии Funcom официально вышла и стала доступна для всех игроков. Те, кто ожидал полноценного релиза и приобрёл стандартное издание, теперь могут отправиться навстречу суровому и прекрасному миру Арракиса.

После нескольких дней раннего доступа для обладателей предзаказа, MMO-песочница теперь распахнула свои песчаные ворота для широкой аудитории. Игроков ждёт масштабное многопользовательское приключение, сочетающее элементы выживания, строительство баз, исследования и постоянную борьбу за самый ценный ресурс вселенной — спайс.

Релиз сопровождается волной положительных отзывов от игроков, оценивших атмосферу мира Дюны, внимание к деталям и глубину игрового процесса. Разработчики обещают активную поддержку и развитие проекта после релиза — с обновлениями, новыми событиями и расширением возможностей для игроков.

Пески зовут — время погрузиться в борьбу за выживание и влияние в самом беспощадном уголке вселенной.