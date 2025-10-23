Dungeon Holdem - анонсирован рогалик, сочетающий покер и исследование подземелий

Издательство MicroProse анонсировало игру Dungeon Holdem, которая представляет собой гибрид покера, карточного рогалика и dungeon crawler. Игрокам предстоит спускаться в подземелья и сражаться с монстрами, используя для этого покерные комбинации.

Основная механика игры заключается в составлении выигрышных карточных рук, таких как фулл-хаус или стрит, чтобы атаковать противников. Особенностью проекта является возможность разыгрывать несколько комбинаций одновременно, тем самым увеличивая свою силу и создавая мощные комбо. В ходе прохождения игроки будут сталкиваться с разнообразными врагами, обладающими уникальными способностями, что потребует тактического подхода к каждому бою.

За победы над монстрами игроки будут получать добычу, которую можно потратить в магазине на покупку новых способностей, редких предметов и улучшений. Это позволит создавать уникальные сборки и прокладывать собственный путь через подземелья. Как отмечают разработчики, каждое прохождение будет отличаться от предыдущего.

Представители MicroProse заявили, что Dungeon Holdem сочетает в себе напряжение за покерным столом с азартом исследования подземелий.

На данный момент у игры нет точной даты релиза. Проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.