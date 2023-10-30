Ретро-шутер DUSK выйдет на PS4 31 октября

New Blood Interactive выпустит ретро-шутер от первого лица DUSK для PlayStation 4 в PlayStation Store 31 октября по цене $19,99, сообщил издатель. Сейчас он доступен в регионах, где уже 31 октября.

DUSK впервые была выпущена для ПК в Steam, GOG и Humble Store 10 декабря 2018 года после периода раннего доступа, начавшегося 10 января 2018 года. Версия для Switch была выпущена 28 октября 2021 года.

Сражайтесь с натиском мистических культистов из захолустья, одержимых боевиков и еще более темных сил, пытаясь узнать, что скрывается под землей, в этом ретро-шутере от первого лица.

Вас ждут три отдельных эпизода кампании, созданные вручную прямо из 90-х! В вашем распоряжении обширный арсенал смертоносного оружия, включая серпы, мечи, арбалеты, винтовки, двуручные и двуствольные дробовики, а также невероятно необходимые гранатометы и ракетные установки. DUSK представляет собой непримиримое ретро-действие от начала до конца.