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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 029 оценок

Mechanics VoiceOver объявила о завершении сборов на локализацию Dying Light

Алекс470
Новости

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver сегодня объявила о том, что сборы на локализацию игры Dying Light достигли желанной отметки в 500000 рублей. Также они объявили, что в этом месяце локализация получит крупный апдейт, а релизная версия появится в этом году

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука "[v0.61] {R.G. MVO + Машинный перевод}
В ноябре локализация гарантировано получит крупное обновление, также хотим сказать, что основная кампания почти полностью озвучена, остается лишь досвести звук. В дополнении The Following же остается добить лишь мелких персонажей и мародеров, а потому можно смело надеяться на первую релизную версию до конца 2024 года.

Игра вышла 26 января 2015 года и имела только текстовую локализацию

25
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
MaxxHouse303

Очень приятно будет перепройти, благодарочка им за озвучку!

8
Mad_cloud

Хорошая новость

6
saa0891

Отлично, Mechanics VoiceOver как всегда красавцы.

1
Jarvis666

Кстати, а почему они не озвучили Wolfenstein New Order? DLC Old Blood озвучено, а основная игра нет. Странное решение озвучить DLC, а на основную сюжетку забить.

1
Janekste

Ну так DLC гораздо короче и меньше. Озвучить быстрее и дешевле, когда ты ограничен в финансировании.

0
Armen 88

Над New Order сейчас идет работа.Можно зайти в группу команды и посмотреть,это не сложно.

0
Роман2006Рус

Отличная работа! Надеюсь все будут довольными

0
Paramezan

чего не ждал, это озвучку этой шикарной части))

0
AT_Sagor

Чёт я уже не помню, а разве он и так не был с русской озвучкой?

-1
WastefulUmi

Первой нету, вторая есть озвучка

2
Kolyambus

Игруха классная, прошел на 100%, намотал 300 часов, и другану помогал часов на 100. Но перепроходить ради того что бы послушать ру катсцены желания нет, да и впереди куча новых непройденных игр.

-3
Dark1994

Хз, почему они на одно старье в основном собирают я не пойму, тот же дл1 я раза 3 проходил, даже с ру озвучкой нет желания возвращаться.

-6
MаnGo

Да потому что чей то заказ. Никаких сборов по сути нет.

-6
Ford1991

Не слишком дорого? Один переводит и парочка озвучивают - 500000?

-8
danilukHF

видел старых актеров озвучки там где то за минуту текста озвучки по 14к просили.
Эти 500к думаю по минимуму сделали еще.

6