Mechanics VoiceOver объявила о завершении сборов на локализацию Dying Light

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver сегодня объявила о том, что сборы на локализацию игры Dying Light достигли желанной отметки в 500000 рублей. Также они объявили, что в этом месяце локализация получит крупный апдейт, а релизная версия появится в этом году
В ноябре локализация гарантировано получит крупное обновление, также хотим сказать, что основная кампания почти полностью озвучена, остается лишь досвести звук. В дополнении The Following же остается добить лишь мелких персонажей и мародеров, а потому можно смело надеяться на первую релизную версию до конца 2024 года.
Игра вышла 26 января 2015 года и имела только текстовую локализацию
Очень приятно будет перепройти, благодарочка им за озвучку!
Хорошая новость
Отлично, Mechanics VoiceOver как всегда красавцы.
Кстати, а почему они не озвучили Wolfenstein New Order? DLC Old Blood озвучено, а основная игра нет. Странное решение озвучить DLC, а на основную сюжетку забить.
Ну так DLC гораздо короче и меньше. Озвучить быстрее и дешевле, когда ты ограничен в финансировании.
Над New Order сейчас идет работа.Можно зайти в группу команды и посмотреть,это не сложно.
Отличная работа! Надеюсь все будут довольными
чего не ждал, это озвучку этой шикарной части))
Чёт я уже не помню, а разве он и так не был с русской озвучкой?
Первой нету, вторая есть озвучка
Игруха классная, прошел на 100%, намотал 300 часов, и другану помогал часов на 100. Но перепроходить ради того что бы послушать ру катсцены желания нет, да и впереди куча новых непройденных игр.
Хз, почему они на одно старье в основном собирают я не пойму, тот же дл1 я раза 3 проходил, даже с ру озвучкой нет желания возвращаться.
Да потому что чей то заказ. Никаких сборов по сути нет.
Не слишком дорого? Один переводит и парочка озвучивают - 500000?
видел старых актеров озвучки там где то за минуту текста озвучки по 14к просили.
Эти 500к думаю по минимуму сделали еще.