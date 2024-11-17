Mechanics VoiceOver объявила о завершении сборов на локализацию Dying Light

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver сегодня объявила о том, что сборы на локализацию игры Dying Light достигли желанной отметки в 500000 рублей. Также они объявили, что в этом месяце локализация получит крупный апдейт, а релизная версия появится в этом году

В ноябре локализация гарантировано получит крупное обновление, также хотим сказать, что основная кампания почти полностью озвучена, остается лишь досвести звук. В дополнении The Following же остается добить лишь мелких персонажей и мародеров, а потому можно смело надеяться на первую релизную версию до конца 2024 года.

Игра вышла 26 января 2015 года и имела только текстовую локализацию