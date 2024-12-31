Mechanics VoiceOver выпустили полную русскую локализацию Dying Light

Студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver подготовила подарок к новому году, объявив о выпуске полной русской локализации для первой Dying Light. Таким образом русская озвучка Dying Light готова на все 100% и уже доступна для скачивания.

Mechanics VoiceOver выразили отдельную благодарность студиям RavenCat, KANSAI и GOOD PEOPLE за запись огромного количества ключевых персонажей.

Скачать русификатор можно по ссылке.