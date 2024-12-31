Mechanics VoiceOver выпустили полную русскую локализацию Dying Light

Студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver подготовила подарок к новому году, объявив о выпуске полной русской локализации для первой Dying Light. Таким образом русская озвучка Dying Light готова на все 100% и уже доступна для скачивания.
Mechanics VoiceOver выразили отдельную благодарность студиям RavenCat, KANSAI и GOOD PEOPLE за запись огромного количества ключевых персонажей.
Скачать русификатор можно по ссылке.
О, в свое время как-то не дошли руки до этой игры - теперь самое время наверстать упущенное
Хорош подарочек!!!!
Повод перепройти
Только недавно купил а тут такое, респект разрабам дубляжа!!!
Наконец-то, думал не успеют, переживал, но таки успели, я ждал этого больше чем НГ! :D
Крейн прям вкусно озвучен. Прям чувствуется в голосе актера отыгрыш.
Аплодисменты в студию.
Пора родной, пора.
Актуалочка (нет)
Ништяки!!!