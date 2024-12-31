ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби, Кооператив
8.9 9 235 оценок

Mechanics VoiceOver выпустили полную русскую локализацию Dying Light

monk70
Новости

Студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver подготовила подарок к новому году, объявив о выпуске полной русской локализации для первой Dying Light. Таким образом русская озвучка Dying Light готова на все 100% и уже доступна для скачивания.

Mechanics VoiceOver выразили отдельную благодарность студиям RavenCat, KANSAI и GOOD PEOPLE за запись огромного количества ключевых персонажей.

Скачать русификатор можно по ссылке.

52
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex Row

О, в свое время как-то не дошли руки до этой игры - теперь самое время наверстать упущенное

15
1eZoom

Хорош подарочек!!!!

2
Real Slim Shady

Повод перепройти

1
Fallzhik

Только недавно купил а тут такое, респект разрабам дубляжа!!!

1
V1rgin

Наконец-то, думал не успеют, переживал, но таки успели, я ждал этого больше чем НГ! :D

1
Akalaka

Крейн прям вкусно озвучен. Прям чувствуется в голосе актера отыгрыш.

0
dartender

Аплодисменты в студию.

0
vfa19

Пора родной, пора.

0
Jarvis666

Актуалочка (нет)

0
HITMAN 5

Ништяки!!!

0