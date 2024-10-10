RG MVO выпустили обновление русской озвучки для Dying Light

Студия Mechanics VoiceOver выпустила крупное обновление для русской озвучки Dying Light, а так же сообщила о том, что сборы на озвучку почти завершены.

Теперь общая готовность локализации достигла 65%: всё больше и больше персонажей обретают свой русский голос. По словам студии, им осталось лишь доозвучить окружение (выжившие и бандиты) и несколько персонажей из сайд-квестов. Некоторые бандиты и выжившие при этом озвучены и обработаны - их уже можно встретить при прохождении игры.

Dying Light доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.