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Dying Light 27.01.2015
Экшен, Мультиплеер, От первого лица, Зомби , Кооператив
8.9 8 861 оценка

RG MVO выпустили обновление русской озвучки для Dying Light

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver выпустила крупное обновление для русской озвучки Dying Light, а так же сообщила о том, что сборы на озвучку почти завершены.

Dying Light: Definitive Edition "Русификатор звука " [v0.4 ] {R.G. MVO + Машинный перевод}

Теперь общая готовность локализации достигла 65%: всё больше и больше персонажей обретают свой русский голос. По словам студии, им осталось лишь доозвучить окружение (выжившие и бандиты) и несколько персонажей из сайд-квестов. Некоторые бандиты и выжившие при этом озвучены и обработаны - их уже можно встретить при прохождении игры.

Dying Light доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Не вижу смысла качать неготовую озвучку. Логично же подождать финальной версии!

13
slawok76

Поддерживаю!

0
kedmaker

сообщите когда будет 80
спасибо

0
Кей Овальд

Лан. Но перепроходить не буду, игра на один раз, пусть и хорошая.

0