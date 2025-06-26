Techland не ожидала, что Dying Light окажется настолько крутой игрой

Руководитель франшизы Тимон Смектала в интервью GamesRadar+ рассказал, что "когда мы выпустили Dying Light 1, мы еще были студией-недотепой и не ожидали, что сможем сделать такую крутую игру, какой оказалась Dying Light". Конечно, он признает, что "можно сказать, что это была не самая высокобюджетная игра", но никто не скажет, что Techland не превзошла себя в своей дебютной игре.

Правда, Смектала вынужден признать, что с выходом Dying Light 2 она частично утратила эту магию. Он отмечает, что продолжение игры "имело коммерческий успех", хотя и признает, что "возможно, были допущены некоторые ошибки". По его мнению, часть этих ошибок заключалась в том, что они хотели сделать игру слишком доступной для широкой аудитории, но в погоне за этой идеей Techland "пожертвовала частью ДНК Dying Light".

Известно, что игра для всех - это игра ни для кого, и, пытаясь сделать Dying Light 2 «такой высокобюджетной, AAA-игрой», какой не была Dying Light 1, Techland обманула своих самых преданных фанатов. Наши фанаты говорили нам: "Это совсем не то, что делало вас такими особенными". И все же Dying Light 2 была скорее спотыканием, чем падением, а в Dying Light: The Beast, по словам Смекталы, они стараются найти золотую середину между двумя предыдущими играми.

"Мы хотим сделать и то, и другое. Мы хотим добиться ААА-качества, но в то же время мы хотим доказать, что наш талант не пропал, что мы знаем, что делает Dying Light именно Dying Light. И если игроки скажут: «Вау, это похоже на Dying Light 1, и это выглядит так потрясающе, это настолько отполированная игра», то я уверен, что нам будет очень, очень приятно".

Это не первый раз, когда Смектала признает, что Techland удалось сделать игру Dying Light на отлично - или с ошибками. В другом интервью он сказал, что в Dying Light есть "области совершенства", и фанаты были бы очень расстроены, если бы The Beast их испортила. При этом он не теряет уверенности в серии, замечая, что его удивляет, как идеи Dying Light не переосмысливаются в других играх. Такого отношения не бывает, если вы не чувствуете, что наделали много шума - или что ваша игра достаточно "офигенна", чтобы привлечь к себе внимание.