На консолях стартовала предзагрузка Dying Light: The Beast

В Dying Light: The Beast возвращается Кайл Крейн из оригинальной игры. Он напичкан ДНК зомби и обладает суперспособностями. Релиз состоится в этот четверг, 18 сентября 2025 года. Предзагрузка игры уже доступна на Xbox Series, её объём составляет 50,11 ГБ, а также на PS5, там игра весит 36,5 ГБ.

Dying Light: The Beast — прямое продолжение DLC к первой игре, Dying Light: The Following. Вы играете за того же персонажа, Кайла Крейна, хотя с момента вашей последней встречи прошло десять лет, и всё изменилось. За это время Кайл был заточен, подвергался пыткам и экспериментам, превратившись в нечто среднее между человеком и чем-то иным. Игра начинается с того, что вы освобождаетесь из плена и оказываетесь в Касторских лесах — вашей игровой площадке для исследования и завоевания.

Сюжет игры вращается вокруг вашего желания отомстить «Барону», который вас схватил. Вы добиваетесь этого, извлекая (и вводя) «усилители» из крупных врагов, называемых химерами. По мере того, как вы это делаете (и исследуете земли), вы сталкиваетесь как с выжившими, так и с врагами.