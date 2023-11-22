Крупное обновление для стратегии Dyson Sphere Program выйдет 15 декабря

Хотя о Dyson Sphere Program говорят сравнительно редко, продукция китайской студии Youthcat остается настоящим хитом у постоянно растущей аудитории. Вряд ли стоит удивляться такой популярности, учитывая, что создатели постоянно совершенствуют свой проект.

Подтверждением их стремления к совершенствованию космической стратегии является анонсированное некоторое время назад бесплатное обновление Rise of the Dark Fog. Впервые мы услышали о нем еще на выставке Tokyo Game Show 2023, а теперь разработчики объявили дату его выхода - 15 декабря.

Разработчики также поделились подробностями о новых возможностях, которые Rise of the Dark Fog привнесет в программу Dyson Sphere. Наиболее важным элементом станет, по словам разработчиков, "инновационная боевая система".

Это означает, что игрокам придется не только расширять свою космическую инфраструктуру, но и отбиваться от постоянных атак титулованного Темного Тумана. Агрессивность противника будет возрастать по мере увеличения масштабов наших достижений.

При этом Youthcat подчеркивает, что, несмотря на введение в программу "Сфера Дайсона" космических сражений, основным принципом игры по-прежнему будет "добыча сырья и синтез передовых материалов с помощью фабричного производства".

Разработчики позаботились и о визуальной составляющей, включив в игру захватывающие космические путешествия и сражения, оставляющие за собой шлейф разрушений.

Dyson Sphere Program доступна в виде раннего доступа на ПК. Хотя игра все еще находится в раннем доступе, она может похвастаться весьма положительными отзывами. На момент написания статьи стратегия получила более 70 000 комментариев на платформе Valve, 97% из которых - положительные. В игру регулярно играют около 4 000 человек одновременно, а рекордным показателем является 59 815 игроков.