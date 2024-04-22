Вышел официальный релизный трейлер Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes возвращает нас в те времена JRPG, когда ценились увлекательный сюжет, красочный мир и захватывающая боевая система. Игра обещает принести игрокам ностальгические ощущения, характерные для классических японских ролевых игр, и одновременно предложить современные инновации, делая проект привлекательным как для старых фанатов жанра, так и для новых игроков.
Официальный запуск Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes намечен на 23 апреля и в честь этого события был выпущен официальный трейлер, который призван подогреть интерес у игроков. Игра будет доступна на различных платформах, включая ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, что позволит широкому кругу игроков выбрать подходящую для них платформу для погружения в этот уникальный мир JRPG.
хорошая игра. сегодня начал проходить точнее еще вчера запускал