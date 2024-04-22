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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes 23.04.2024
Ролевая
6.5 30 оценок

Вышел официальный релизный трейлер Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

KAMA33
Новости

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes возвращает нас в те времена JRPG, когда ценились увлекательный сюжет, красочный мир и захватывающая боевая система. Игра обещает принести игрокам ностальгические ощущения, характерные для классических японских ролевых игр, и одновременно предложить современные инновации, делая проект привлекательным как для старых фанатов жанра, так и для новых игроков.

Официальный запуск Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes намечен на 23 апреля и в честь этого события был выпущен официальный трейлер, который призван подогреть интерес у игроков. Игра будет доступна на различных платформах, включая ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox, что позволит широкому кругу игроков выбрать подходящую для них платформу для погружения в этот уникальный мир JRPG.

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Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
23.04.2024
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

хорошая игра. сегодня начал проходить точнее еще вчера запускал

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