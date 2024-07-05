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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 006 оценок

Анонсирована откровенная фигурка королевы Марики из Elden Ring

Talendor3
Новости

К предзаказу доступна фигурка королевы Марики Вечной из Elden Ring в масштабе 1к4 от Chikara Studio. Покупатели могут заказать три версии фигурки — в одежде, нагую и комплект из двух моделек сразу.

Стоимость обычной коллекционной модели составит около 471$ - примерно 41 500 рублей. Фигурка королевы Марики уже доступна для предзаказов, но сроки доставки пока что не обозначены. Рассчетное время доставки в первом квартале 2025 года, оценить модель можно на сайте производителя.

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9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Talendor3

для ценителей

Спойлер
12
StarfieJId

Да у таких, как ты..! Есть отдельный этаж в раю.

3
Talendor3 StarfieJId
0
Oscilograf
2
Nekromant34

🥱🥱🥱

0
Комментарий удален
Jarvis666

Хорош нам рассказывать о своей личной жизни))

0
Комментарий удален
Jarvis666 Случайный Игрок

В моей жизни нет места фигуркам. Да ладно, наверное ты уже предзаказ оформил. В этом нет ничего плохого, у каждого свои увлечения))

2
J Jonah Jameson Jarvis666

что то тебя это прям задело ...

-2
Fallen Werewolf J Jonah Jameson

Так наоборот то, задело отнюдь не его)

-2