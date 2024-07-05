Анонсирована откровенная фигурка королевы Марики из Elden Ring

К предзаказу доступна фигурка королевы Марики Вечной из Elden Ring в масштабе 1к4 от Chikara Studio. Покупатели могут заказать три версии фигурки — в одежде, нагую и комплект из двух моделек сразу.
Стоимость обычной коллекционной модели составит около 471$ - примерно 41 500 рублей. Фигурка королевы Марики уже доступна для предзаказов, но сроки доставки пока что не обозначены. Рассчетное время доставки в первом квартале 2025 года, оценить модель можно на сайте производителя.
для ценителей
Да у таких, как ты..! Есть отдельный этаж в раю.
🥱🥱🥱
Хорош нам рассказывать о своей личной жизни))
В моей жизни нет места фигуркам. Да ладно, наверное ты уже предзаказ оформил. В этом нет ничего плохого, у каждого свои увлечения))
что то тебя это прям задело ...
Так наоборот то, задело отнюдь не его)