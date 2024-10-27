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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 5 912 оценок

Фанатка создала платформу по созданию стильных образов в играх FromSoftware

Simple Jack
Новости

Одна из любительниц игр создала платформу, которая позволяет ознакомиться с экипировкой из всех проектов FromSoftware, что упрощает процесс создания стильных образов.

Ресурс разделен на шесть секций, каждая из которых посвящена конкретной игре: Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls 1-3 и Demon’s Souls. Перейдя в нужный раздел, игроки могут увидеть всю доступную экипировку. Предметы можно сортировать по цвету и стилю, что делает поиск необходимых комбинаций более удобным.

Портал находится на начальном этапе, но в будущем планируется добавить возможность просмотра снаряжения на моделях персонажей и способы их получения.

Важно отметить, что традиция Fashion Souls укоренилось в жанре soulslike за последние 15 лет. Главная цель заключается в создании идеального образа, способного произвести впечатление на других игроков. Многим запомнился яркий стиль игрока Let Me Solo Her, который недавно получил разблокировку после наложения запрета за использование мода с танцем в Elden Ring.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
muxamor2011

залез посмотрел. какая то чушь.

1
вупсич пупсич

Шикарный сайт для модников.
Любители одеться красиво есть в каждой игре, так что лишним не будет.

0
Kenn1y

Было бы во что, если у ER еще есть годные шмотки, то в других с эти проблема, особенно у BB.

В том же DS Remake вообще один годный сет.

В ER есть вообще топовые.

0
Wolfenstein

фанатки в мнениях должны шмотку толкать

-1