Фанатка создала платформу по созданию стильных образов в играх FromSoftware

Одна из любительниц игр создала платформу, которая позволяет ознакомиться с экипировкой из всех проектов FromSoftware, что упрощает процесс создания стильных образов.

Ресурс разделен на шесть секций, каждая из которых посвящена конкретной игре: Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls 1-3 и Demon’s Souls. Перейдя в нужный раздел, игроки могут увидеть всю доступную экипировку. Предметы можно сортировать по цвету и стилю, что делает поиск необходимых комбинаций более удобным.

Портал находится на начальном этапе, но в будущем планируется добавить возможность просмотра снаряжения на моделях персонажей и способы их получения.

Важно отметить, что традиция Fashion Souls укоренилось в жанре soulslike за последние 15 лет. Главная цель заключается в создании идеального образа, способного произвести впечатление на других игроков. Многим запомнился яркий стиль игрока Let Me Solo Her, который недавно получил разблокировку после наложения запрета за использование мода с танцем в Elden Ring.