Фанатка создала платформу по созданию стильных образов в играх FromSoftware

Одна из любительниц игр создала платформу, которая позволяет ознакомиться с экипировкой из всех проектов FromSoftware, что упрощает процесс создания стильных образов.
Ресурс разделен на шесть секций, каждая из которых посвящена конкретной игре: Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls 1-3 и Demon’s Souls. Перейдя в нужный раздел, игроки могут увидеть всю доступную экипировку. Предметы можно сортировать по цвету и стилю, что делает поиск необходимых комбинаций более удобным.
Портал находится на начальном этапе, но в будущем планируется добавить возможность просмотра снаряжения на моделях персонажей и способы их получения.
Важно отметить, что традиция Fashion Souls укоренилось в жанре soulslike за последние 15 лет. Главная цель заключается в создании идеального образа, способного произвести впечатление на других игроков. Многим запомнился яркий стиль игрока Let Me Solo Her, который недавно получил разблокировку после наложения запрета за использование мода с танцем в Elden Ring.
залез посмотрел. какая то чушь.
Шикарный сайт для модников.
Любители одеться красиво есть в каждой игре, так что лишним не будет.
Было бы во что, если у ER еще есть годные шмотки, то в других с эти проблема, особенно у BB.
В том же DS Remake вообще один годный сет.
В ER есть вообще топовые.
фанатки в мнениях должны шмотку толкать