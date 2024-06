FromSoftware поделилась подробностями завтрашнего патча для Elden Ring

Послезавтра состоится выход дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring от студии FromSoftware. Уже 20 июня студия выпустит патч, который добавит в игру поддержку грядущего дополнения и ряд приятных нововведений. FromSoftware поделилась информацией о некоторых нововведениях из грядущего патча, а так же показала как они будут выглядеть в игре.

Новые функции инвентаря:

Недавно полученные предметы будут помечены знаком «!»;

Добавлена ​​новая вкладка «Недавние предметы» для просмотра недавно полученных предметов.

Новые функции пула призыва:

Активные точки призыва теперь будут перенесены в NG+;

Теперь отдельные точки призыва можно включать/отключать в недавно добавленном меню функций карты;

При использовании Малого золотого чучела будут выбираться только активные точки призыва.

Новые прически:

В игру добавлено пять новых причесок;

Их можно выбрать во время создания персонажа, а так же сменить в Крепости круглого стола у зеркала;

Полный список изменений грядущего патча студия пообещала опубликовать уже завтра, после его выхода. Дополнение Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.