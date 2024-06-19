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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 367 оценок

FromSoftware поделилась подробностями завтрашнего патча для Elden Ring

AceTheKing
Новости

Послезавтра состоится выход дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring от студии FromSoftware. Уже 20 июня студия выпустит патч, который добавит в игру поддержку грядущего дополнения и ряд приятных нововведений. FromSoftware поделилась информацией о некоторых нововведениях из грядущего патча, а так же показала как они будут выглядеть в игре.

Новые функции инвентаря:

  • Недавно полученные предметы будут помечены знаком «!»;
  • Добавлена ​​новая вкладка «Недавние предметы» для просмотра недавно полученных предметов.

Новые функции пула призыва:

  • Активные точки призыва теперь будут перенесены в NG+;
  • Теперь отдельные точки призыва можно включать/отключать в недавно добавленном меню функций карты;
  • При использовании Малого золотого чучела будут выбираться только активные точки призыва.

Новые прически:

  • В игру добавлено пять новых причесок;
  • Их можно выбрать во время создания персонажа, а так же сменить в Крепости круглого стола у зеркала;

Полный список изменений грядущего патча студия пообещала опубликовать уже завтра, после его выхода. Дополнение Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня. Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Glukinc

О наомас с меткамии, а то ковыряешся в инвентаре, чтоб лора познать.

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