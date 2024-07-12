Neeko Studio анонсировали горячую фигурку Малении из Elden Ring

Neeko Studio анонсировали новую горячую коллекционную фигурку Малении из Elden Ring с большим количеством деталей.
Фигурка высотой в 75 см выполнена в масштабе 1:4 и позволяет со всех сторон безопасно полюбоваться Клинком Микеллы. Сама моделька выполнена в двух версиях, Стоимость коллекционки в пересчете на рубли составит около 65 тысяч.
Сама фигурка Малении уже доступна для предзаказа, магазин обещает доставить ее в любую точку мира. Так же недавно была показана коллекционная моделька королевы Марики Вечной из Elden Ring.
а ростовые и с ИИ будут?
Будут, но позже.
Вроде бы тема раскрыта, а вроде бы и нет. Красная гниль, О КРАСНАЯ ГНИЛЬ!
Странно, что жопу не показали. Недочет маркетологов.