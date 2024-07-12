ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 148 оценок

Neeko Studio анонсировали горячую фигурку Малении из Elden Ring

Talendor3
Новости

Neeko Studio анонсировали новую горячую коллекционную фигурку Малении из Elden Ring с большим количеством деталей.

Фигурка высотой в 75 см выполнена в масштабе 1:4 и позволяет со всех сторон безопасно полюбоваться Клинком Микеллы. Сама моделька выполнена в двух версиях, Стоимость коллекционки в пересчете на рубли составит около 65 тысяч.

Сама фигурка Малении уже доступна для предзаказа, магазин обещает доставить ее в любую точку мира. Так же недавно была показана коллекционная моделька королевы Марики Вечной из Elden Ring.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf
Фигурка высотой в 75 см выполнена в масштабе 1:4

а ростовые и с ИИ будут?

0
Balmont92

Будут, но позже.

0
AT_Sagor

Вроде бы тема раскрыта, а вроде бы и нет. Красная гниль, О КРАСНАЯ ГНИЛЬ!

0
bysaturn

Странно, что жопу не показали. Недочет маркетологов.

0