Опубликованы скриншоты Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Дополнение Elden Ring Shadow of the Erdtree наконец-то было должным образом представлено с великолепным трейлером, демонстрирующим Страну теней, и июньским релизом. Эта земля является местом действия дополнения и представляет собой отдельную карту, на которой игроки будут следовать по стопам Микелла, чтобы узнать, почему он пришел в эту загадочную землю. Это первое (и, вероятно, единственное) расширение для Elden Ring, и оно выглядит довольно массивным, с огромным разнообразием открытых территорий и подземелий, в которые можно погрузиться. Конечно, в этих местах тоже будут ждать ужасные боссы.
Издатель Bandai Namco и разработчики FromSoftware представили скриншоты долгожданного дополнения.
красивые скрины) на 2 взял успел перекатился)) на 1 значит рано открылся:D
Хз, может я такой 1, но мне как-то не зашла игра. Хоть и прошёл её, но какое-то ощущение вторичности. После бладборна и дс3, не воспринимаю её как что-то новое.
один
Да, куча таких людей. Игра высер! графон как на денди, физика параша, фризит на каждом шагу, однотипные мобы и босы и т.д... Просто она вышла тогда когда ничего другого не было. Как говориться на безрыбье и гoвHо сникерс.
Нам неинтересно как выглядит твой батя.
Может дело в вашем железе? Графика нормальная. стабильные 60 фпс на ультрах и с физикой там все нормально.