Самое большое количество игроков в Elden Ring приходится на PC

Специалисты из аналитической компании Alinea Analytics представили статистику по количеству игроков Elden Ring на всех платформах. Согласно новым данным, souls-like от FromSoftware по-прежнему остается одной из самых популярных игр.

Вышедшая в 2022 году Elden Ring стала поистине событием в игровой индустрии. У игры одна из самых высоких оценок на Metacritic за все время, а ее продажи, по словам разработчиков, превысили 30 миллионов копий. Со своей стороны, Alinea Analytics сообщила, что количество игроков на разных платформах примерно одинаково:

Steam - 15,7 миллиона игроков;

PlayStation - 13,2 миллиона игроков;

Xbox - 7,4 миллиона игроков.

Самая большая аудитория - на ПК, причем 45 % всех игроков на ПК провели в игре более 100 часов. По информации Alinea Analytics, только в Steam было продано 2,4 миллиона копий дополнения Shadow of the Erdtree.

Как утверждают аналитики, при всей своей «безжалостности» 10,9% игроков в Elden Ring разблокировали все трофеи/достижения игры на PlayStation и 10,2% - в Steam. А вот на Xbox этого смогли сделать только 3,7% игроков. При этом почти 700 000 игроков на PlayStation (2,7%) и Steam (2,1%) провели в Elden Ring более 500 часов.

Не менее интересно и то, что при сравнении Elden Ring с такими конкурентами, как Baldur's Gate 3 и Diablo 4, оказалось, что в Elden Ring самая большая доля игроков, потративших на игру от 100 до 500 часов - 42,6%.