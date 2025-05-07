Скорее всего, фильма по Elden Ring не будет

В сети появилась информация, что A24 и Алекс Гарланд работают над экранизацией Elden Ring, но статью удалили вскоре после публикации.
6 мая в Nexus Point News поделились эксклюзивной новостью о работе над фильмом по Elden Ring, однако статью удалили вскоре после её публикации. Причины не разглашаются — возможно, экранизации Elden Ring в разработке нет.
Как сообщалось в статье Nexus Point News, работу над лентой ведёт студия A24, а поставить фильм должен Алекс Гарланд, известный по фильмам «Падение Империи», «Из машины», «Под огнём» и «28 дней спустя».
В тексте статьи писалось, что съёмки фильма начнутся в 2026 году.
The Verge пишет, что они запросили комментарии у Nexus Point News и A24, но не получили ответа ни от первых, ни от вторых.
«Никто из нас в The Verge никогда не слышал о Nexus Point News, не говоря уже о том, чтобы [считать сайт надёжным источником]»— The Verge
Повторить графически, хот и при нынешних технологиях, думаю сложновато, да и с сюжетом как ? По сути игра песочница, сюжет как бы есть, но босы по факту однотипные, с одной тычки не убить, надо по возиться. Воссоздать всех босов или показать парочку в фильме ? Фанаты игры не простят косяков )) Я не фанат, игру пройду ради атмосферы, с трейнером, чтоб бос с одной тычки падал )
Заходить в игру про сражения с тренером на убийство 1 ударом, это как заходить в шутер с аимботом.
Зачем им фильм, когда есть интерактивный сериал, идущий успешно десяток лет.
Аффторам остается перидически нажимать Ctrl + C и Ctrl + V в новых декорациях, добавлять ДЛС, ДЛС для ДЛС, и благодарная публика будет с радостью во всем этом участвовать.
Интерактивный сериал ? Вы вообще о чём ?
ага только в фильмах за тебя ходят а тут иди туда не зная куда.
ЖАЛЬ.
Естественно, какой фильм по игре без сюжета? Просто влажные мечты.
Да и не нужон он вообще, эта игра абсолютно в нем не нуждается ))
И хорошо.