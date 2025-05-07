Скорее всего, фильма по Elden Ring не будет

В сети появилась информация, что A24 и Алекс Гарланд работают над экранизацией Elden Ring, но статью удалили вскоре после публикации.

6 мая в Nexus Point News поделились эксклюзивной новостью о работе над фильмом по Elden Ring, однако статью удалили вскоре после её публикации. Причины не разглашаются — возможно, экранизации Elden Ring в разработке нет.

Как сообщалось в статье Nexus Point News, работу над лентой ведёт студия A24, а поставить фильм должен Алекс Гарланд, известный по фильмам «Падение Империи», «Из машины», «Под огнём» и «28 дней спустя».

В тексте статьи писалось, что съёмки фильма начнутся в 2026 году.

The Verge пишет, что они запросили комментарии у Nexus Point News и A24, но не получили ответа ни от первых, ни от вторых.

«Никто из нас в The Verge никогда не слышал о Nexus Point News, не говоря уже о том, чтобы [считать сайт надёжным источником]»— The Verge