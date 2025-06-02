Elden Ring Nightreign получила обновление с улучшением одиночной игры

FromSoftware выпустила обновление 1.01.1 для Elden Ring: Nightreign. Патч вносит несколько изменений только в режим одиночной игры. Например, игроки теперь будут получать больше рун, играя в одиночные экспедиции. Кроме того, в одиночных экспедициях теперь доступно «Автоматическое возрождение после поражения». Этот эффект позволяет вашему персонажу один раз вернуться к жизни во время ночной битвы с боссом, что дает одиночным игрокам больше шансов на победу.
Обновление 1.01.1 вносит несколько небольших, но полезных изменений в баланс игры. Например, теперь у игроков больше шансов получить высокоредкие реликвии в качестве награды, когда они достигают 3-го дня в экспедициях. Кроме того, обновление увеличивает шансы найти редкие реликвии при покупке живописных плоских камней. Эти изменения немного упрощают и делают более полезным сбор мощных предметов в игре.
Патч 1.01.1 также содержит некоторые изменения, доступные только в Steam. Согласно журналу изменений, он исправляет ошибку, из-за которой некоторые графические элементы отображались неправильно, если в «Настройках качества» в разделе «Графика» было выбрано значение «Низкое». Он также исправляет ошибку, из-за которой действие «Подъем» иногда не выполнялось при использовании клавиатуры. Кроме того, теперь должно быть проще выполнять действие «Подъем» с помощью геймпада.
Это обновление также содержит множество исправлений ошибок. Полный список изменений можно найти по ссылке.
Наконец-то разрабы поняли, что в одиночку оно не играбельно от слово совсем. Весь геймплей задизайнен строго под кооперативное прохождение. Играть в это в одиночку близко к мазохизму. Вообщем, я одобряю этот патч. Но этого мало, чтобы игру привести в нормальное состояние. Нужно сделать гораздо больше для одиночного геймплея. Точка.
често я думал что если ты в одиночку то тебе дадут 2-х ботов,а тут когда стартанул 1-й раз сразу ливнул из игры
Чет не то они "забалансили". По мне жесткая проблема в нехватке времени на чистку мини босов, слишком много хп у них, по мне не логично как то, особенно вместе с механикой скукоживающего колечка. Видел стрим корейца, видно что на скиле играет, но даже он не успевает на точки бегать, прибежит поковыряет боса, а тут уже колечко сжимается и он убегает на другого и там тоже так же. Хз мож я старый уже и я просто не вывожу уже такие забеги.