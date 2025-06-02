Elden Ring Nightreign получила обновление с улучшением одиночной игры

FromSoftware выпустила обновление 1.01.1 для Elden Ring: Nightreign. Патч вносит несколько изменений только в режим одиночной игры. Например, игроки теперь будут получать больше рун, играя в одиночные экспедиции. Кроме того, в одиночных экспедициях теперь доступно «Автоматическое возрождение после поражения». Этот эффект позволяет вашему персонажу один раз вернуться к жизни во время ночной битвы с боссом, что дает одиночным игрокам больше шансов на победу.

Обновление 1.01.1 вносит несколько небольших, но полезных изменений в баланс игры. Например, теперь у игроков больше шансов получить высокоредкие реликвии в качестве награды, когда они достигают 3-го дня в экспедициях. Кроме того, обновление увеличивает шансы найти редкие реликвии при покупке живописных плоских камней. Эти изменения немного упрощают и делают более полезным сбор мощных предметов в игре.

Патч 1.01.1 также содержит некоторые изменения, доступные только в Steam. Согласно журналу изменений, он исправляет ошибку, из-за которой некоторые графические элементы отображались неправильно, если в «Настройках качества» в разделе «Графика» было выбрано значение «Низкое». Он также исправляет ошибку, из-за которой действие «Подъем» иногда не выполнялось при использовании клавиатуры. Кроме того, теперь должно быть проще выполнять действие «Подъем» с помощью геймпада.

Это обновление также содержит множество исправлений ошибок. Полный список изменений можно найти по ссылке.