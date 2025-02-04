Новые детали Elden Ring: Nightreign раскроют уже на следующей неделе

Инсайдеры сообщили, что уже 12 февраля FromSoftware официально объявит дату выхода Elden Ring: Nightreign, а также представит новые подробности об игре. В этот же день ожидаются первые медиа-превью, которые дадут более детальное представление о том, что ждёт игроков в новом проекте.

Согласно информации источников, релиз Nightreign предварительно запланирован на конец мая 2025 года. Интересно, что анонс может совпасть с предполагаемым State of Play от PlayStation, слухи о котором ходят в сети. Однако, даже если это случайное совпадение, у FromSoftware есть веский повод раскрыть все карты — с 14 по 17 февраля пройдёт сетевой тест Nightreign, а значит, студия хочет опередить возможные утечки.

Напомним, что Elden Ring: Nightreign был анонсирован на The Game Awards 2024. Главной особенностью игры станет кооперативный режим, который можно пройти в одиночку или втроём, но не в дуэте. Гейм-директор Дзюня Ишизаки объяснил, что разработчики хотели передать новое чувство достижения при совместном прохождении боссов и исследовании мира, поэтому остановились именно на формате трио.

Elden Ring: Nightreign выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X и PC.